ÇÖPTE BULUP, BİLEĞİNE TAKTIĞI KELEPÇEYİ İTFAİYECİLER KESEREK ÇIKARDI - Haberler
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ÇÖPTE BULUP, BİLEĞİNE TAKTIĞI KELEPÇEYİ İTFAİYECİLER KESEREK ÇIKARDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde ismi öğrenilemeyen çocuk, çöpte bulduğu kelepçeyi bileğine taktı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde ismi öğrenilemeyen çocuk, çöpte bulduğu kelepçeyi bileğine taktı. Eve gelen çocuğun ailesinin de çıkaramadığı kelepçe, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek alındı.

Nusaybin'e bağlı Yeşilkent Mahallesi'nde erkek çocuğu, çöpte bulduğu kelepçeyi bileğine taktı. Bileğinde kelepçe takılı olarak eve giden çocuğu gören ailesi ise şaşırdı. Çocuğun bileğinden tüm uğraşlara rağmen kelepçeyi çıkaramayan aile, Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Nusaybin itfaiyesine giderek, yardım istedi. Burada arama- kurtarma ekipleri, elektrikli kesiciyle çocuğun bileğindeki kelepçeyi keserek çıkardı. Aile, çocuğun yara almamasına sevinerek, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

ÇÖPTE BULUP, BİLEĞİNE TAKTIĞI KELEPÇEYİ İTFAİYECİLER KESEREK ÇIKARDI

ÇÖPTE BULUP, BİLEĞİNE TAKTIĞI KELEPÇEYİ İTFAİYECİLER KESEREK ÇIKARDI

ÇÖPTE BULUP, BİLEĞİNE TAKTIĞI KELEPÇEYİ İTFAİYECİLER KESEREK ÇIKARDI

ÇÖPTE BULUP, BİLEĞİNE TAKTIĞI KELEPÇEYİ İTFAİYECİLER KESEREK ÇIKARDI

ÇÖPTE BULUP, BİLEĞİNE TAKTIĞI KELEPÇEYİ İTFAİYECİLER KESEREK ÇIKARDI
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Haber: ÇÖPTE BULUP, BİLEĞİNE TAKTIĞI KELEPÇEYİ İTFAİYECİLER KESEREK ÇIKARDI - Haberler
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