Comolli'den sürpriz Mesut Özil açıklaması

Fenerbahçe Sportif direktörü Damien Comolli, asistanaliz'in sorularını yanıtladı. Volkan Demirel konusundan, hakemlere kadar pek çok konuda açıklamalarda bulunan Damien Comolli'nin açıklamaları şu şekilde:

Damien Comolli ilk olarak Ersun Yanal'ın Volkan Demirel'i istediği ancak kendisinin istemediği hakkında çıkan haberlerle"Her zaman olduğu gibi doğru değil. Bu konuyu henüz tartışmadık bile." yorumunu yaptı.

'ŞU ANDA HER GÜN VE HER DAKİKA TRANSFER İLE İLGİLENİYORUM'

Damien Comolli, transfer konusunda aktif ya da pasif görev düşüncesi için, "Gerçekten mi? Öyleyse şu an Madrid'de menajerle ne görüşüyorum?Olası transferler hakkında görüşmek için buluştuk. Peki geçtiğimiz gün Bakü'de ne yapıyordum? Orada kimlerle görüştüm?Şu anda, her gün ve her dakika transfer ile ilgileniyorum. Her zaman yaptığım gibi..."

'ŞU AN OTURSAM TÜRK FUTBOLU HAKKINDA BİR KİTAP YAZABİLİRİM'

Comolli, İngiltere'de Türkiye'de gördüğünden daha fazla saygı görmesiyle ilgili olarak, "Şu an otursam Türk futbolunun sorunları hakkında bir kitap yazabilirim. O kadar çok ki..."

"HAKEMLERİN DURUMU UTANÇ VERİCİ VE KORKUNÇ"

Hakemler hakkında da konuşan Damien Comolli, "Rizespor maçından sonra başkanımız Ali Koç ve Başkan yardımcısı Semih Özsoy gerekenleri söyledi. Hakemlerin durumu Türk futbolu adına utanç verici ve korkunç. Çok ama çok kötü."

'MESUT KONUSU HAYAL KURMANIN DA ÖTESİNDE'

Comolli son olarak adı Fenerbahçe ile anılan ve taraftarın sosyal medyadan başlattığı Mesut Özil transferi için, "Mesut konusu hayal kurmanın da ötesinde. Bu yüzden bu konuda zamanımı boşa harcayamam."