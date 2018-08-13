Çöken Evin Altında Kalan Baba Öldü, Kızı Yaralandı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde tek katlı kerpiç evde meydana gelen göçükte baba öldü, kızı yaralandı.

Yıldızeli ilçesine bağlı Yukarıekecik köyünde kerpiç evinin çatısına toprak atan Hacı Gümüştaş (56), tamiratı bitirdikten sonra eve girdi.

Toprağın ağırlığına dayanamayan çatı, baba Gümüştaş ve evde bulunan kızı Serap Gümüştaş'ın (19) üzerine çöktü.

Evin yıkıldığını gören köylüler, baba kızı toprak altından çıkardı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan baba Gümüştaş burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilen Serap Gümüştaş'ın ise vücudunda kırıklar olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yaralıların çıkarılmasına yardım eden Mustafa Erdoğan, baba kızın evin çatısındaki odunların altında kaldığını anlatarak, "Eski kara yapı bina olduğu gibi üstlerine çökmüş, iki kişi altında kalmış. Ben sonra yetiştim. Gittiğimde elleriyle kazıp çıkarmaya çalışıyorlardı. Ağaç altından çıkardılar." diye konuştu.