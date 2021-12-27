Coğrafi işaretli "Kilis zeytinyağı" İstanbul'da tanıtıldı

İPEKYOLU, VAN (AA) - İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) desteğiyle Kilis Valiliğince düzenlenen Kilis zeytinyağı tanıtım toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi.

Dünya çapında yapılan yarışmalarda üstün kalite ödülü alan coğrafi işaretli Kilis zeytinyağının tanıtıldığı ve markalaşma stratejisinin aktarıldığı toplantıya, Kilis Valisi ve İpekyolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz ve Kilis İl Tarım Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu katıldı.

"Hasadı Tadıyoruz" sloganı ile gerçekleştirilen toplantıda konuşan Kilis Valisi ve İpekyolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Soytürk, Kilis zeytinyağının kalitesinin artırılması için alınan kararların fabrikalarda uygulandığını belirterek, "'Fabrikaya getirilen zeytinlerin içerisinde taş, çamur, zeytinler küflü olmayacak' dedik. Kilis zeytinyağını zedelememize, kalitesini düşürmemize hiçbirimizin hakkı yoktu. Bu anlayışla ürün kalitemiz çok yüksek seviyelere ulaştı." ifadelerini kullandı.

Kilis zeytinyağının Almanya'dan ödül aldığını aktaran Soytürk, "Zeytinyağı birliğimiz Türkiye çapında yapılan bir yarışmada Türkiye ikinciliğini kazandı. O zeytinyağını birliğimiz 20 liraya satıyordu, yarışmadan sonra 100 liraya satmaya başladı. Zeytinyağımız, bu süreçte dünyadan da 8 tane ödül aldı. Aldığımız yerler Afrika falan değil, İspanya, Londra, Japonya, İtalya gibi ülkeler... Kim aldı? Kilis zeytinyağı. Bu sene ise çok daha önemli bir aşamadayız." diye konuştu.

Zeytin hasadını öne çekerek ürün kalitesini ve verimini artırmayı hedeflediklerini belirten Soytürk, Kilis zeytinyağının elmas değerinde olduğunu ve bu potansiyeli ortaya çıkaracak çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Soytürk, Kilis zeytinyağının içerdiği polifenoller açısından oldukça zengin olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bizim bir hayalimiz vardı, 'zeytinyağını ilaç gibi satacağız' demiştik. Şimdi bu hayalimizi gerçekleştirmeye çok yakınız. Bir girişimci, aynı zamanda gıda takviyesi işi yapan bir iş insanına hediye olarak zeytinyağımızdan hediye etmiştim. Dedi ki, 'Ben kendimi acayip zinde hissettim. Benim zaten firmam var. Eczanelerle bir bağım da var. Bunu eczane formuna sokmak istiyorum.' Şimdi zeytinyağımız belki hap formatında ceplerde dahi yerini alacak."

Kilis karası ve Kilis'te yetişen biber hakkında bilgi veren Soytürk, bu ürünlerin de tanıtımında öncü olacaklarını söyledi.

"Amanos Tünelleri ile Kilis, limana daha da yakınlaşacak"

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan da Oylum Höyük'te 4 bin 500 yıllık zeytin çekirdekleri bulunduğunu, tarihi bulguların da Kilis'in, zeytinyağının merkezi konumunda olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Yakın zamanda yaygınlaşan ve uygulanmaya konulan erken hasat, soğuk sıkım gibi uygulamalarla zeytinyağının lezzetine lezzet kattıklarını ifade eden Ramazan, gastronomi şeflerini Kilis'e bu lezzeti tatmaya davet etti.

İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz ise gastronomi şefleri ve yatırımcıların Kilis'e yatırım yapması çağrısında bulundu.

Kilis'in, altıncı bölge teşviklerinden faydalandığını ve önemli bir potansiyel barındırdığını ifade eden Akyılmaz, şöyle devam etti:

"Ben inanıyorum, hem ulusal hem de uluslararası birçok yatırımcı Kilis'e gelecek ve Kilis, hem Orta Doğu'nun hem Türkiye'nin en önemli cazibe merkezlerinden biri haline gelecek. Şu anda devletimizin yaptığı önemli yatırımlar var. Bunlardan bir tanesi Amanos Tünelleri. Bu tüneller tamamlandığında Kilis, İskenderun limanına daha da yaklaşacak. O da yatırımcılarımıza çok önemli avantajlar sağlayacak."

Şeflere kendi menülerinde Kilis zeytinyağını kullanmaları çağrısında bulunan Akyılmaz, Kilis zeytinyağının coğrafi işaret alması ve bilinirliğinin arttırılmasında öncü olan Kilis Valisi Soytürk'e teşekkür etti.

Konuşmaların ardından İstanbul gastronomi dünyasının seçkin temsilcileri, Kilis'te üretim yapan farklı markaların ürünlerini deneyimlerken, Kilis doğumlu şef ve yazar Yunus Emre Akkor'un "Kilis Mutfağına Övgü Menüsü" başlığıyla hazırlanan öğle yemeğinde de zeytinyağının kullanımı ile ilgili fark yaratan unsurları keşfetti. Kilis zeytinyağları ile hazırlanan tadım menüsü beğeni ile karşılandı.

Kilis zeytinyağı üreticilerini "Kilizi" markasıyla Kilis Organik Zeytin Üreticileri Birliği Başkanı Hüseyin Polat, "Hızma" markasıyla Mustafa Servet, "Altun Huzma" markasıyla Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu ve "Masmana" markası ile Ali Hayta temsil etti.

Konuklar, tanıtım toplantısında, zeytinyağı üreticileri tarafından sofralara taşınan Kilis zeytinyağını tatma ve duyusal analizini yapma imkanı buldu. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Mücahit Taha Özkaya da Kilis zeytinyağının fark yaratan özelliklerini anlattı.

İKA, bugüne kadar 12 projeyle 7 milyonluk yatırım hacmi oluşturdu

Kilis, toplam 266 bin dekarlık alanda zeytin üretimi yapıyor. Yıllık üretim miktarı 9 bin 146 ton olarak gerçekleşen Kilis yağlık zeytini; ince kabuğa,, baharatlı aromaya, yüzde 40 gibi oldukça yüksek yağ oranı ve köklü tarihsel serüvene sahip.

Ekonomik değeriyle ön plana çıkan ve sahip olduğu kendine has özellikleriyle coğrafi işaret tescili alan Kilis zeytinyağı, Berlin Global Olive Oil Awards 2020 ile San Remo Masters of Olive Oil 2020 Uluslararası Zeytinyağı Yarışması'ndan da altın madalyalarla döndü.

Kilis Valiliği öncülüğünde zeytinyağının daha kaliteli üretilmesi için başlatılan çalışmalar çerçevesinde zeytin üreticileri, zeytinlerini artık erken toplamaya başladı. İKA, bugüne kadar zeytinyağına yönelik 12 projeyle 7 milyonluk yatırım hacmi oluşturdu.

Yapılan desteklerle Kilis'te yaşayan kadınlar tarafından Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kurularak asırlık zeytin ağaçlarından geleneksel yöntemlerle hasat ve sıkma işlemi yapılıyor.

AA / Ergin Garip - Ekonomi Haberleri

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