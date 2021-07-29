Çocuklara destek için bisiklet yarışı düzenlendi
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Çocuklara destek için bisiklet yarışı düzenlendi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Gazze'nin Refah kentinde düzenlen bisiklet yarışından detaylar Etkinliğin koordinatörü Semire Abdul Alim ile röportaj Bisiklet yarışından detaylar GAZZE - Filistin Kadın Komiteleri Birliği, Filistinli çocuklara destek ve onlara yönelik şiddete dikkat çekmek için Gazze'nin Refah kentinde...

Gazze'nin Refah kentinde düzenlen bisiklet yarışından detaylar

Etkinliğin koordinatörü Semire Abdul Alim ile röportaj

Bisiklet yarışından detaylar GAZZE - Filistin Kadın Komiteleri Birliği, Filistinli çocuklara destek ve onlara yönelik şiddete dikkat çekmek için Gazze'nin Refah kentinde bisiklet yarışı düzenledi.

Çocuklara destek için bisiklet yarışı düzenlendi
Çocuklara destek için bisiklet yarışı düzenlendi
Çocuklara destek için bisiklet yarışı düzenlendi
Çocuklara destek için bisiklet yarışı düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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