Çocuklara destek için bisiklet yarışı düzenlendi

Gazze'nin Refah kentinde düzenlen bisiklet yarışından detaylar Etkinliğin koordinatörü Semire Abdul Alim ile röportaj Bisiklet yarışından detaylar GAZZE - Filistin Kadın Komiteleri Birliği, Filistinli çocuklara destek ve onlara yönelik şiddete dikkat çekmek için Gazze'nin Refah kentinde...