Çocuklara destek için bisiklet yarışı düzenlendi
Gazze'nin Refah kentinde düzenlen bisiklet yarışından detaylar Etkinliğin koordinatörü Semire Abdul Alim ile röportaj Bisiklet yarışından detaylar GAZZE - Filistin Kadın Komiteleri Birliği, Filistinli çocuklara destek ve onlara yönelik şiddete dikkat çekmek için Gazze'nin Refah kentinde...
Gazze'nin Refah kentinde düzenlen bisiklet yarışından detaylar
Etkinliğin koordinatörü Semire Abdul Alim ile röportaj
Bisiklet yarışından detaylar GAZZE - Filistin Kadın Komiteleri Birliği, Filistinli çocuklara destek ve onlara yönelik şiddete dikkat çekmek için Gazze'nin Refah kentinde bisiklet yarışı düzenledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı