Çocuklara "Çevre ve Sıfır Atık" eğitimi

26.02.2020 11:54 | Son Güncelleme: 26.02.2020 11:57

Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik başlatılan program kapsamında ilçe genelinde bulunan 31 ilkokulda eğitim gören 22 bin 800 öğrenciye, "Çevre ve Sıfır Atık" konulu eğitim veriliyor.



Eğitimler, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nden, alanlarında uzman öğrenciler tarafından 24 Şubat 2020 ile 04 Mart 2020 tarihleri arasında veriliyor. Eğitimlerde bir yandan eğitici videolar gösterilip, bir yandan da atık, evsel atık, organik atık, çevre kirliliği, sıfır atık ve geri dönüşüm gibi konular görseller eşliğinde öğrencilere anlatılıyor. Ayrıca eğitimlerde, öğrencilerin akıllarına takılan sorulara da cevaplar veriliyor.



"Çevreyi temiz tutmamız lazım"



Programın ikinci gününde Mustafa Kemal İlkokulu'nda minik öğrencilere eğitim verildi. Eğitim programına Başkan Deniz Köken ile birlikte İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Osman Atilla Arıkan da katıldı. Eğitimi minik öğrencilerle birlikte dinleyen Başkan Deniz Köken sonrasında yaptığı konuşmada, "Çevre aslında bizim gibi canlı bir varlık. Bizim gibi nefes alıyor, nefes veriyor. Yaşadığımız şehir biz uyurken hareket halinde. Biz şehrin temizliği için temizlik yapıyoruz, yolların tıkanmaması için çalışmalar yapıyoruz. Yollar çalışmazsa şehir kalp krizi geçirir. O yüzden biz çevreye, çevre de bize iyi bakmamız lazım. Çevreyi temiz tutmamız lazım. Birçok ülke geri dönüşüm yapıyor. Biz de buna sizlerle başlama kararı aldık. Çünkü bu şehirleri ileride sizler yöneteceksiniz. Yarın sizler de büyüdüğünüzde bunların hepsini çocuklara öğreteceksiniz" dedi.



Konuşmanın ardından ise Başkan Deniz Köken, desteklerinden dolayı Prof. Dr. Osman Atilla Arıkan'a teşekkür plaketi verdi. Program sonrası Başkan Deniz Köken, öğrencilerin atık maddelerden yaptıkları çalışmalardan oluşan sergiyi gezdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA