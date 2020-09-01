Çocuklar üreterek öğrenecek
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Çocuklar üreterek öğrenecek

Mudanya Belediyesi'nin yapımını tamamladığı Zübeyde Ana Çocuk Akademisi, çocukların ekip biçmeyi, toprağı, hasadı öğreneceği hobi bahçeleriyle donatılıyor.

Çocuklar üreterek öğrenecek
01.09.2020 16:55 | Son Güncelleme: 01.09.2020 16:59

Mudanya Belediyesi'nin yapımını tamamladığı Zübeyde Ana Çocuk Akademisi, çocukların ekip biçmeyi, toprağı, hasadı öğreneceği hobi bahçeleriyle donatılıyor. Okula uyumu sağlanacak olan çocuklar aynı zamanda kendi sebze ve meyvelerini yetiştirecek,takım çalışması ve yenilenebilir enerji kaynaklarını öğrenecek.

Zübeyde Ana Çocuk Akademisi projesi tamamlanırken, 2 bin 400 metrekarelik yeşil alanda peyzaj ve çiçeklendirme çalışmaları başladı. Okul öncesi çağındaki çocukların üretkenliklerinin farkına varabilecekleri hobi bahçesi oluşturulacak, bahçe ayrıca Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği çiçeklerle donatılacak. Çocukların kendi sebze ve meyvelerini yetiştireceği, takım çalışması, sağlıklı hayat ve yenilenebilir enerji kaynaklarını öğreneceği akademi, pandemi sürecinin eğitim takvimine paralel olarak yeni eğitim dönemine hazırlanıyor.

Peyzaj çalışmalarını yerinde inceleyen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, kreş ve anaokulunun çevre düzenlemesi ve iç dekorasyonu ile birlikte yeni eğitim öğretim dönemine hazırlandığını söyledi. Türkyılmaz, "Ülkemizin güçlenmesinin çocukların alacağı sağlam temellere dayanan bir eğitimle mümkün olduğuna inanıyoruz. Kreş ve anaokulu tamamlandığında çocukların bilim, sanat, oyun, müzik, sportif faaliyetlerle okula uyumu sağlanacak. Çocuklar toprağa bitkiye dokunarak doğayla tanışacaklar. Böylesine bir eğitim kurumunu Mudanyalılara kazandırmaktan dolayı mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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