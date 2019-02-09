Çocuklar Sirk Gösterisiyle Eğlendi

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, UNİCEF ve Türkiye Kalkınma Vakfı ortaklaşan gerçekleştirilen 'Sosyol Uyum Sirk Projesi' kapsamında Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sirk gösterisi düzenlendi.

Yürütücülüğünü Mardin Gençlik ve Kültür Evi Sirk Grubunun yaptığı gösteriler Gölbaşı Kapalı Spor Salonunda gerçekleşti. Adıyaman Gençlik ve Kültür Evi'nin işbirliğinde gerekleştirilen sirk gösterilerine yaklaşık bin 500 çocuk katıldı. Yapılan gösteriyi izleyen çocuklar gönüllerince eğlendi.

Gösterileri izleyen ilkokul öğrencileri, ilk defa sirk gösterisi izleme imkanlarını bulduklarını belirterek, çok eğlendiklerini ve bu gösterilerin sürekli olmasını istedi.

Adıyaman Gençlik ve Kültür Evi Sorumlusu Yeşim Çelik Süzer konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızın gülümsemesi ve mutlulukları bizleri memnun etti. Çocuklarımızın gülümsemesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu programda emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ayrıca katkılarından dolayı Gölbaşı Kaymakamı Adem Kaya'ya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Özdemir ve İlçe Gençlik Spor Müdürü Rıfat Elçi'ye ilgi ve alakalarından dolayı çok teşekkür ederim" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA