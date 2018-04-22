Çocuklar Efeler'de Bayramlarına Tiyatro ile Başladı

Efeler Belediyesi tarafından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında sahnelenen, 'Şirinler ve Sevimli Dinozor' adlı oyun, çocuklardan tam not aldı.

'Şirinler ve Sevimli Dinozor' müzikli danslı çocuk oyunu, Aydın Kültür Merkezi Dr. Hidayet Sayın Salonu'nda saat: 13.00 - 14.30 - 16.30 seanslarında çocuklarla buluştu. 3 farklı seansta da salonu dolduran çocuklar aileleri ile birlikte hem eğlendi hem de unutulmaz bir gün yaşadı. Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, ücretsiz olarak sahnelenen 'Şirinler ve Sevimli Dinozor' adlı oyunun aileleri ile birlikte yaklaşık bin beş yüz çocuğun beğeni ile izlediğini belirterek, katılan herkese teşekkür etti. - AYDIN