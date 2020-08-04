Çocuk işçiliğinin yasaklanmasına ilişkin acil eylem sözleşmesi üye ülkelerce onaylandı
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Çocuk işçiliğinin yasaklanmasına ilişkin acil eylem sözleşmesi üye ülkelerce onaylandı

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), "En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Eylem Sözleşmesi"nin üye ülkeler tarafından onaylandığını bildirdi.

Çocuk işçiliğinin yasaklanmasına ilişkin acil eylem sözleşmesi üye ülkelerce onaylandı
04.08.2020 21:45 | Son Güncelleme: 04.08.2020 21:45

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), "En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Eylem Sözleşmesi"nin üye ülkeler tarafından onaylandığını bildirdi.

ILO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, 182 sayılı "En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Eylem Sözleşmesi" için örgütün 187'nci ve son üyesi Tonga Krallığı'nın da onayının alındığı belirtildi.

Açıklamada, sözleşmenin 21 yıl önce Uluslararası Çalışma Konferansı tarafından kabulünden bu yana "örgüt tarihinin en hızlı onaylanan sözleşmesi" olduğu ifade edildi.

"Sözleşme, mücadelede taahhüdü yansıtıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ILO Genel Direktörü Guy Ryder, sözleşmenin tüm üye ülkelerden onay almasının örgüt tarihinde bir ilk olduğunu kaydetti.

Sözleşmeyle tüm çocukların çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerine karşı yasal korumaya sahip olduğunu vurgulayan Ryder, "Sözleşme, cinsel sömürü, silahlı çatışmada çocukların kullanımı, çocukların sağlığını, ahlakını veya psikolojik refahını tehlikeye atan diğer yasa dışı veya tehlikeli işler gibi çocuk işçiliğinin en kötü biçimleriyle mücadelede taahhüdü yansıtıyor." ifadesini kullandı.

ILO, 73 milyonu tehlikeli işlerde olmak üzere toplam 152 milyon çocuğun çalıştırıldığını tahmin ediyor.

182 sayılı sözleşmede, kölelik, zorla çalıştırma ve insan ticareti dahil olmak üzere en kötü çocuk işçiliğinin yasaklanıp ortadan kaldırılması, çocukların silahlı çatışma, fuhuş, pornografi ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi yasa dışı faaliyetlerde ve tehlikeli işlerde kullanılmasının yasaklanması öngörülüyor.

Kaynak: AA

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