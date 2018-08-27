Cocu'nun Masası!

CELAL UMUT EREN

UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşmasından dolayı transfer gecikti, gelenler de takıma giremedi. Bunlara sakatlıklar da eklenince ilk 11 kurmak bile tehlikeye girdi. Masasında birçok problem bulan Cocu oldukça sıkıntılı.

Fenerbahçe, lige 3 maçta 2 yenilgiyle başlayınca, teknik direktör Phillip Cocu'nun sorunları daha da arttı. Sarı-lacivertlilerle yeni bir döneme başlayan Hollandalı teknik adam geçiş sürecinde beklediği gibi sancılı bir başlangıç yaptı.

Ancak arka arkaya gelen 2 yenilgi sonrası hem acil çözüm planı hem de sorunların ana sebepleri masaya yatırıldı.

İşte Cocu'nun 60 günlük muhasebesi:

TRANSFER SORUNLARI

Cocu geldiğinde, mevcut transfer sıkıntısı ve Finansal Fair Play sorununu problem etmedi. Ancak yaşanan gecikmeler, belirsizlik ve sürekli yaşanan değişimler hem takımı yordu hem de Cocu'nun planlarını bozdu. Benfica eşleşmesine forvetsiz ve stopersiz giren Hollandalı çalıştırıcı, tam lig başladığında da Giuliano ve Souza gibi iki as oyuncusunu yollamak zorunda kaldı. Ayrıca yapılan takviyeleri de kullanamadı.

SAKATLIKLAR

Göreve başladığında 34 kişilik bir grupla yola çıkan Cocu, as kadroda değerlendirmek istediği Soldado, İsmail Köybaşı ve Aatif'in sakatlıklarını yaşadı. 3 oyuncunun da uzun süren ayrılığı resmi maçları direkt etkiledi, ilk 11'de sıkıntı oldu.

EKONOMİK SINIRLAMALAR

Cocu'nun UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşması nedeniyle ekonomik açıdan yapılan sınırlamalarla uğraşması da bir diğer detay oldu. Her yapılacak anlaşma ve transfer araştırmasında ilk olarak ekonomik konular gündeme geldi.

GENÇLİK PLANI

PSV'deki gibi genç yıldızları A takımla kaynaştırmak isteyen Cocu, geçiş sürecinde yaşanan sancılarda hem genç yıldızlarını korumak hem de tecrübeli oyuncularla iyi anlaşmalarını sağlamaya çabaladı.

ÇÖZÜMÜ HAZIR

Phillip Cocu ve ekibinin önünde çözüm opsiyonları da hazır... Hollandalı, transfer dönemi bitene kadar eline nihai bir kadro geçmesini bekliyor. Böylece takımın gerçek performansının kasım-aralık aylarında artması bekleniyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü, takım maç ritmi kazandıkça da istenilen oyun yapısına alışacağını düşünüyor. Cocu, taraftarların destek vermeyi sürdürmesi halinde de istikrara kavuşacaklarına inanıyor.