Cinsel saldırı sanığının tutuklanması, mağdur kadının annesini sevindirdi

ANTALYA'da Çiğdem Yaylak'ı (29) çalıştığı iş yerinden eve bırakma bahanesiyle alıp götürdüğü marangoz atölyesinde cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Murat Kaya'nın (36), adli kontrol şartlarını ihlal edince tutuklanması, mağdur kadının annesi ve avukatını sevindirdi. Anne Hülya Baran, "İlahi adalete güveniyorum. Devletimize teşekkür ediyorum" dedi.

30 Eylül 2019'da Antalya'da eğlence merkezinde çalışan bir çocuk annesi Çiğdem Yaylak, iş bitimi patronunun söylemesi üzerine Murat Kaya isimli müşterinin aracına binerek taksi durağına bırakılmak üzere yola çıktı. Durağa gelindiğinde Murat Kaya, araçtan inmesine izin vermediği Çiğdem Yaylak'ı dövdü. Ardından kadını otomobiliyle marangoz atölyesine götürdü. Burada kadını dövmeyi sürdüren Murat Kaya, Çiğdem Yaylak'a cinsel saldırıda bulundu. Kaya, daha sonra aracına aldığı Çiğdem Yaylak'ı bilmediği bir yerde bırakarak ayrıldı.

Polise giden Çiğdem Yaylak şikayetçi olurken, gözaltına alınan Murat Kaya ile kadına zorla uyuşturucu madde kullandırdığı öne sürülen G.K., iddiaları kabul etmedi. Olay anına ilişkin iş yeri güvenlik kameralarını inceleyen Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın gerçekleştiği tarih ve saat aralığını gösteren kamera kayıtlarının silindiğini tespit etti. Veri kurtarma uzmanlarının yaptığı çalışma sonunda olay anına ilişkin bir kısım kamera kayıtları kurtarıldı. Murat Kaya ile G.K., çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmalarda savcının tutuklanma talebine rağmen mahkeme heyeti sanığın tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Mağdur kadının aile avukatı Bilgenur Yalçın, mahkemeye ek bir dilekçe vererek sanığın tutuklanmasını istedi. Bu talebin reddedilmesi üzerine avukat Yalçın, tutuklanma talebini bir üst mahkeme olan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne taşıdı. Üst mahkeme de, sanığın adli kontrol hükümlerini isteyerek yerine getirmediği, bununla ilgili yasal ve geçerli bir mazeret bildirmediği, atılı cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kaldığına dair dosyaya yansıyan bilgi ve belgeleri de göz önüne alınarak, tutuklanmasına karar verdi.'tUTUKLANMASI ACIMIZI BİRAZ DİNDİRDİ'Çiğdem Yaylak'ın annesi Hülya Baran, sanığın tutukluluğuna ilişkin açıklamalarda bulundu. 3 Haziran 2020 tarihinde intihar teşebbüsünde bulunan kızının 15 gün önce yoğun bakıma alındığını ifade eden Hülya Baran, "Enfeksiyonu vardı. Çok ağır geçti. Şu an yoğun bakımdan çıktı. Palyatif servise geçtik. Kızımın yaşama tutunması için mücadelemiz sürüyor" dedi. Murat Kaya'nın tutuklanmasının biraz olsun içlerindeki acıyı dinlendirdiğini sözlerine ekleyen Hülya Baran, şöyle dedi: "Yaşadığımız hiçbir şeyin telafisi yok. Ama içim bir nebze de olsa rahatladı. Murat Kaya'nın adli kontrolü ihlal ettiği gerekçesi ile tutuklandığı denilse de adaletin delilleri inceleyerek, her şeyin ortada olduğunu görerek buna karar verdiğine inanıyorum. En ağır şekilde de cezalandırılmasını istiyorum. Ben bir anne olarak yaşadıklarımı kelimelere dökemem. İlahi adalete de güveniyorum. Devletimize teşekkür ediyorum. Sonuna kadar yanımızda olmalarını istiyorum. Türk milletine teşekkür ediyorum."'UMARIM EN AĞIR CEZAYI ALIR'Avukat Bilgenur Yalçın ise 1,5 yıldır verdikleri hukuk mücadelesinin sonuç vermeye başladığını belirterek, "Sonunda sanığın tutuklu yargılanmasını sağlayabildik. Her ne kadar adli kontrol hükümlerinin ihlal edildiği gerekçesi ile tutuklandığı belirtilse de aslında mahkeme heyetinin delilleri inceleyerek tutukluluk kararını buna göre verdiğini biliyoruz. Umarım en ağır cezayı alır. Bize destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman EKİN