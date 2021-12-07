Cinsel içerikli film yıldızı, ünlü forvete 5 gol karşılığında 16 saat ilişki teklif etmişti! Bir daha golle tanışamadı

Rusya'da cinsel içerikli filmlerde rol almasıyla tanınan Alina Henessy, 2015 yılındaki bir etkinlikte futbolcuların yakışıklılıklarını değerlendirdiği sırada, Dymano Moskova forması giyen ünlü futbolcu Alexandr Kokorin'i beğenmiş ve Kokorin'in sezonun geri kalan 10 maçında 5 gol atması durumunda onunla 16 saat ilişkiye gireceğini söylemişti. O dönem büyük yankı uyandıran olayın ardından Kokorin'in sezon sonuna kadar kaç gol atacağı merak edildi. Ancak Kokorin o sene 10 maçta sadece 1 gol atabildi ve ödülü kaybetti. Moskova da sezonu dördüncü olarak bitirdi.

BİR DAHA ŞANSI GÜLMEDİ

Yıldız futbolcu Kokorin, bu ödülü kaybetmekle kalmadı, aynı zamanda futbol yaşamı da aniden düşüşe geçti. Dymano Moskova formasıyla 203 maçta 50 gol atan, 26da asist yapan Kokorin, daha sonra transfer olduğu Zenit'te 92 maça çıkarak 34 gol attı. Kokorin, Zenit formasıyla da 12 asist yaptı.

KARİYERİ DÜŞÜŞE GEÇTİ

Ancak yıldız futbolcunun kariyeri, 2020 yılından itibaren bir anda düşüşe geçti. Önce Zenit'ten yine Rus ligi ekibi Sochi'ye transfer olan Kokorin, buradan da Spartak Moskova'ya kiralık olarak gitti. Fakat yıldız futbolcu 10 maçta sadece 2 gol atabildi. Kokorin'in kariyerindeki düşüş devam etti.

2021 YILINDA İTALYA'YA TRANSFER OLDU

Rus cinsel içerikli film yıldızı Alina Henessy'in ödül vaadinden sonra bir daha kendine gelemeyen yıldız futbolcu, son olarak soluğu İtalya'nın Fiorentina ekibinde aldı. Burada da istediği formu yakalayamayan Kokorin, sezona iyi başlangıç yapmadı. Şu anda Fiorentina forması altında8 maça çıkan Kokorin, henüz filelerle tanışamadı.

GELECEĞİN YILDIZI OLARAK GÖSTERİLİYORDU

Dymano Moskova'da oynadığı sırada, o dönem için büyük bir bonservis bedeli olarak adlandırılan 19 milyon Euro ileAnji'ye transfer olan Kokorin, geleceğin yıldızları arasında gösteriliyordu. Şu sıralar 30 yaşında olan Kokorin'in İtalya'da yeniden eski günlerine kavuşup kavuşmayacağı merak ediliyor.

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