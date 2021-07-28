Çinli milyarder çiftçi 18 yıl hapse mahkum edildi
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Çinli milyarder çiftçi 18 yıl hapse mahkum edildi

Çinli milyarder çiftçi 18 yıl hapse mahkum edildi
Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel

Çin'de, Dawu Tarım Grup Başkanı Sun Dawu, yetkililere saldırı düzenlemek dahil birçok suçtan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Çin'de, Dawu Tarım Grup Başkanı Sun Dawu, yetkililere saldırı düzenlemek dahil birçok suçtan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Gaobeidian Halk Mahkemesinde yargılanan Sun'un, devlet organlarına saldırmak için insanları örgütlemek, hükümet yönetimini engellemek, üretimi sabote etmek ve yasa dışı madencilik gibi gerekçelerle suçlu bulunduğu bildirildi.

18 yıl hapis cezasına çarptırılan Sun'a ayrıca 480 bin ABD doları para cezasının verildiği belirtildi.

Dawu Tarım Grup şirketinden yapılan açıklamada, Sun ile gözaltına alınan diğer kişilerin 1 yıldan 12 yıla kadar değişen hapis cezası aldığı ifade edildi.

Açıklamada, şirketin yasa dışı olarak topladığı 155 milyon dolarlık yatırımın iade edilmesi istendiği bilgisi de paylaşıldı.

Sun, Ağustos 2020'de hükümetin şirketi yıkma girişimini engellemek isteyen çalışanlarıyla gözaltına alınmıştı.

Daha önce 2003'te "yasa dışı bağış toplama" suçundan hapis cezasına çarptırılan Sun'un insan hakları savunucularından gelen destekle hapis kararı bozulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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