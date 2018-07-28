Çinli Konuklar İzmir'i Gezdi

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) "Misafirimiz Olun" projesi kapsamında Türkiye'ye gelen Çinli gazeteciler ve sosyal medya temsilcileri, İzmir'de tarihi mekanları gezdi.

Ziyarete tarihi Saat Kulesi ile başlayan Çinli gruba, YEE Özel Kalem Müdürü Mustafa Duru ile diğer ilgililer eşlik etti. Daha sonra Kemeraltı Çarşısı, Başdurak Camisi ve Kızlarağası Hanı'nı ziyaret eden Çinli grup, bol bol fotoğraf çekti, kentle ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Mustafa Duru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje kapsamında, Çin'den 16 gazeteci ve sosyal medya temsilcisinin, İstanbul gezisinin ardından İzmir'e geldiğini söyledi.

Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlamayı amaçladıklarını belirten Duru, "Misafirlerimiz ülkemize gelmeden önce reklamını yapmaya başladı. Şimdi de sosyal medya aracılığıyla reklamını yapıyorlar. Döndüklerinde de haberleriyle ülkelerinde Türkiye'nin tanıtımını yapmayı sürdürecekler. Hedefimiz 2020 yılında Türkiye'ye 1 milyon Çinli turistin gelmesini sağlamak." diye konuştu.

Duru, Çinli konukların Türkiye'yi çok sevdiğini ifade etti.

"İlk işim Türkiye'yi anlatmak olacak"

Çinli Xue Li ise Türkiye'ye ilk defa geldiğini, doğal güzellikleri ve sıcak insanlarını görünce hayran kaldığını kaydetti.

Türkiye'nin çok zengin bir kültüre sahip olduğunun altını çizen Li, "Türkiye, Çinlilerin ziyaret etmesine değecek bir ülke. Ülkeme dönünce ilk işim Türkiye'yi anlatmak olacak." şeklinde konuştu.

Nikki Li de Türkiye'nin doğal güzelliklerinden çok etkilendiğini söyledi.

Türklerin böyle bir ülkede yaşadığı için çok şanslı olduğunu dile getiren Li, "Bundan sonra Türkiye'nin gönüllü turizm elçisi olacağım. Türkiye'yi tüm dünyanın mutlaka tanıması lazım." ifadelerini kullandı.

Çinli gazeteciler ve sosyal medya uzmanları, yarın Efes Antik Kenti'ni ziyaret edecek.