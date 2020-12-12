Çinli girişimci içinden hangi oyuncağın çıkacağı bilinmeyen kutular sayesinde multimilyarder oldu

Wang Ning tarafından kurulan Pop Mart, hızla büyüyerek yaklaşık 7 milyar dolar değerinde bir şirket haline geldi. Firma, alıcıların içindekini görmesine izin vermeyen ambalajlarda oyuncakların her birini 8 dolara satıyor. Çinli oyuncak milyarderi Wang Ning'in serveti, Pop Mart International Group'un halka arzına yönelik güçlü yatırımcı talebi sayesinde bu yıl neredeyse üç kat arttı.

HİSSELER YÜZDE 100 DEĞER KAZANDI

Pop Mart'ın hisseleri, 11 Aralık'ta Hong Kong'da işlem görmeye başladı ve şirket, halka arzın gelirlerini daha fazla mağaza açmak ve yurt dışına açılmak için kullanmayı planladığını açıkladı. Dev şirket hisse satışından 674 milyon dolar topladı. Hisse senetleri borsaya girdikten sonra yüzde 100 yükseliş yaşadı. Forbes tahminlerine göre, satıştan sonra Wang, 3,2 milyar dolarlık net değere sahip oldu. Bu rakam nisan ayında 1,2 milyar dolardı. Pop Mart'ın değeri şu anda 6,9 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

ŞU AN İÇİN 136 MAĞAZASI VAR

33 yaşında halihazırda hatırı sayılır bir servet biriktirmiş olan girişimci, Çin'in "kör kutu" adı verilen oyuncaklar için gelişen pazarında öncüydü. Şirketin bu yıl en çok satan bebekleri, Çin'de yaşayan sanatçı Ayan Tang'tan satın alınan tasarımların yer aldığı Dimoo serisi oldu. Dimoo, ilk yarıda şirketin satışlarının yüzde 14,4'ünü oluşturdu ve şu anda satışların yüzde 13,7'sini oluşturan Hong Konglu sanatçı Kenny Wong ile bir işbirliği olan önceki en çok satan serisi Molly bebeklerini geride bıraktı.

Pop Mart hem çevrimiçi hem de çevrimdışı satış gerçekleştiriyor. 2022 yılı sonuna kadar Çin'de 183 yeni mağaza açmayı planlıyor ve şu anda 33 şehirde sahip olduğu 136 mağazaya ekleme yapacağını duyurdu. Önümüzdeki iki yıl içinde şirket, kör kutular için otomat benzeri dağıtıcılara sahip 1.800 robot dükkanı da ekleyecek.

2022'YE KADAR YURT DIŞINDA 100 MAĞAZA AÇACAK

Bu arada Wang, yurt dışına açılmak için Kore, Japonya ve Singapur gibi ülkelere bakıyor. İzahnameye göre Pop Mart, 2022 yılına kadar yurt dışında 100 perakende mağazası ve 1000 robo-mağaza açmayı planlıyor. Alibaba'nın sahibi olduğu e-ticaret platformu Tmall'den gelen bir rapora göre, Çin'in milenyum kuşağı, tasarımcı ayakkabılar ve e-sporlar da dahil olmak üzere diğer hobilerden daha fazla gizemli oyuncaklara harcıyor.

PAZAR LİDERİ

Pazar lideri Pop Mart, izahnamesine göre gelirlerini geçen yıl üçe katlayarak 1,68 milyar yuana çıkardı. Walt Disney ve Universal Studios ile lisans anlaşmaları var ve ayrıca üçüncü taraf tedarikçilerden ürünler satıyor. Araştırma firması Frost & Sullivan, popüler kültür ve popüler içeriğin bir karışımı olan pop oyuncaklarının satışının geçen yıl Çin'de 20,7 milyar yuan olduğunu söyledi.

Şirket başlangıçta oyuncak, kozmetik ve kırtasiye gibi çok sayıda farklı ürün sattı. Wang , Forbes Asia'ya yaptığı röportajında, envanteri, personeli ve tedariki yönetmek için mücadele ederken oyuncaklara odaklanmak için yavaş yavaş diğer kategorileri kesti.

Gizemli oyuncak kutuları, kökenlerini Japonya'nın Gashapon olarak bilinen otomat makinesi kapsül modellerine kadar izler.