Çin vs. NBA - Gerginlik dinmiyor

14.10.2019 16:45

Çin hükümeti ve Çin pazarı ile NBA arasındaki anlaşmazlık ve gerilim, geçtiğimiz hafta Cumartesi günü başlamıştı. Houston Rockets Genel Menajeri Daryl Morey’nin, Çin devletinine karşı protesto gösterileri yapan Hong Kongluları destekleyen bir tweet atmış; Çin hükümeti ve Çin pazarı ise bu tweet’e çabuk bir şekilde karşılık vermişti. Çin’in resmi televizyon kanalı artık Houston Rockets maçlarını yayınlamayacağını duyururken birçok Çin menşeili bazı Rockets sponsoru markalar ise takıma verdiği maddi desteği çabuk bir şekilde sonlandırmıştı.

Daryl Morey, attığı tweet’i kısa bir süre içinde sildi ve bir özür mesajı paylaştı. Olaylar hakkında yeterince bilgi sahibi olmadan bir mesaj paylaştığını ifade etti.

NBA yönetimi ise Morey’nin tweet’inin bir ifade özgürlüğü olduğunu belirterek Rockets GM’inin arkasında durdu. NBA Başkanı Adam Silver, oyuncuların ve diğer NBA çalışanlarının polis şiddeti gibi olaylar karşısında susmaması gerektiğini düşünüyor. Silver, NBA komünitesinin düşüncelerini açıklamakta özgür olduğunu ve ligin her koşulda onların arkasında olduğunu söyledi.

“İfade özgürlüğü, ligimizin ilk günden beri arkasında olduğu değerlerden biri. Daryl Morey, ifade özgürlüğünü kullanarak düşüncelerini paylaştı. Tabii ki Çin hükümeti ve Çin menşeili şirketler de bu duruma tepki verme hakkına sahipler.”

Çin pazarında NBA

Hong Kong’ta ilk ofisini 1992’de açarak Uzakdoğu pazarına giriş yapan NBA, basketbolun en popüler spor olduğu, 1,4 milyar nüfusa sahip Çin’de çok büyük bir kitleye hitap ediyor. Özellikle 2002 yılında Çinli yıldız Yao Ming’in draft edilmesiyle ülkenin NBA’e olan ilgisinde bir patlama yaşanmıştı.

Çin’in önemli canlı yayın platformlarından Tencent, NBA yayın haklarını beş yıl için 1,5 milyar dolar karşılığında satın almıştı. Tencent her ne kadar bu anlaşmadan caymamış olsa da Daryl Morey’in yönetisi olduğu Houston Rockets’ın maçlarını yayınlamayacağını duyurdu.

Forbes verilerine göre NBA, Çin pazarında en az dört milyar dolarlık bir ekonomi yaratmış durumda.

Silver’in açıklamalarının, Çin pazarının NBA’in gelirlerinde önemli bir paya sahip olduğu düşünüldüğünde, ne kadar cesurca olduğu açığa çıkıyor. Ligin önemli kanaat önderlerinden olan San Antonio Spurs koçu Greg Popovich de, Adam Silver’ın cesurca bir iş yaptığını belirterek onu onaylayanlar arasında yer aldı:

“Adam Silver gerçek bir lider, gerçekten cesaretli. Böylesine finansal risklerin olduğu bir ortamda bu sözleri söylemek hiç kolay değil. O, hepimizin çok önem verdiği değerlerin arkasında durdu.”

Tüm bu olaylar yaşanır ve demeçler verilirken, iki NBA takımı bugün Çin’de bir hazırlık maçı yapacak. Ligin en popüler takımı Los Angeles Lakers ile Brooklyn Nets, Pekin’de karşılaşacaklar. Maç afişlerinin Pekin’deki reklam panolarından söküldüğü söylense de Çinli yetkililer maçı iptal etmediler.