Çin, Ülkesindeki Nitelikli Kömür Madenlerinde Üretimin Artırılmasını Teşvik Edecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çin, Ülkesindeki Nitelikli Kömür Madenlerinde Üretimin Artırılmasını Teşvik Edecek

Çin, Ülkesindeki Nitelikli Kömür Madenlerinde Üretimin Artırılmasını Teşvik Edecek
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

Reuters haber ajansı, Çin'in, kömür sunumunu artırmak, ayrıca emtia fiyatlarını düşürmek amacıyla ülkesindeki nitelikli kömür madenlerinin üretim kapasitelerinin artırılmasını teşvik edeceğini açıkladığını bildirdi.

Reuters haber ajansı, Çin'in, kömür sunumunu artırmak, ayrıca emtia fiyatlarını düşürmek amacıyla ülkesindeki nitelikli kömür madenlerinin üretim kapasitelerinin artırılmasını teşvik edeceğini açıkladığını bildirdi.

Açıklamada, 31 Mart 2022'den önce kapasite artırımı başvurusunda bulunan kömür madencilerinin, atıl kalmış üretim kapasitesinden belirli orandaki bölümü kapatma sözü vermeleri, onay almaları sonrasındaki üç ay içerisinde de kapatma işlemlerini sonuçlandırmış olmaları gerektiği belirtilmekte.

Kaynak: steelguru

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Ömer Halisdemir Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Yusuf Güney Yıldız Tilbe Çağatay Akman
Spor Eda Erdem Mesut Özil Ecem Güzel Ahmet Ağaoğlu Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çin, Ülkesindeki Nitelikli Kömür Madenlerinde Üretimin Artırılmasını Teşvik Edecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 16:30:51. #1.16#

title