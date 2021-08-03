Çin, Ülkesindeki Nitelikli Kömür Madenlerinde Üretimin Artırılmasını Teşvik Edecek
Reuters haber ajansı, Çin'in, kömür sunumunu artırmak, ayrıca emtia fiyatlarını düşürmek amacıyla ülkesindeki nitelikli kömür madenlerinin üretim kapasitelerinin artırılmasını teşvik edeceğini açıkladığını bildirdi.
Reuters haber ajansı, Çin'in, kömür sunumunu artırmak, ayrıca emtia fiyatlarını düşürmek amacıyla ülkesindeki nitelikli kömür madenlerinin üretim kapasitelerinin artırılmasını teşvik edeceğini açıkladığını bildirdi.
Açıklamada, 31 Mart 2022'den önce kapasite artırımı başvurusunda bulunan kömür madencilerinin, atıl kalmış üretim kapasitesinden belirli orandaki bölümü kapatma sözü vermeleri, onay almaları sonrasındaki üç ay içerisinde de kapatma işlemlerini sonuçlandırmış olmaları gerektiği belirtilmekte.
Kaynak: steelguru
Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü
Kaynak: Habermetre