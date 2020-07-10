Çin'in Yeni Delhi Büyükelçisi sınırdaki askerlerin çekildiğini bildirdi
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Çin'in Yeni Delhi Büyükelçisi sınırdaki askerlerin çekildiğini bildirdi

YENİ Çin'in Yeni Delhi Büyükelçisi Sun Veidong, geçen ay sınırda 20 Hint askerin ölmesine yol açan çatışmanın ardından, Çin askerlerinin Galvan Vadisi'nden çekildiğini bildirdi.

Çin'in Yeni Delhi Büyükelçisi sınırdaki askerlerin çekildiğini bildirdi
10.07.2020 22:41 | Son Güncelleme: 10.07.2020 22:41

YENİ Çin'in Yeni Delhi Büyükelçisi Sun Veidong, geçen ay sınırda 20 Hint askerin ölmesine yol açan çatışmanın ardından, Çin askerlerinin Galvan Vadisi'nden çekildiğini bildirdi.

İki ülkenin düşman olmak yerine ortak olması gerektiğini vurgulayan Büyükelçi Sun, Yeni Delhi'de basın mensuplarına video konferansla yaptığı açıklamada, "Hasım ve rakip olmak yerine ortak gönencimize odaklanmalıyız. Dostlarımız zarar görecek ve düşmanlarımız sevinecekse neden kavga edelim ki?" ifadelerini kullandı.

Sun, açıklamasında, Çin askerlerinin komutanların emriyle Ladakh bölgesinde konuşlandıkları üç mevziden çekildiğini duyurdu.

İki ülkenin aralarındaki farklılıkları tartışıp ilişkilerini yeniden rayına sokacak bilgeliğe ve yetkinliğe sahip olduğuna inandığını ifade eden Sun, bu yönde çalıştıklarını kaydetti.

Bölgede gerilimi yükselten süreç

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Ladakh bölgesinde, 15 Haziran'da 20 Hint askerinin ölümüyle sonuçlanan çatışmaya neden olan ve bölgede tansiyonu yükselten süreç, Çin askerlerinin mayıs başında üç noktadan Ladakh bölgesine girmesi, burada çadır ve askeri karakollar kurmasıyla başlamıştı.

İki ülke anlaşmazlığın barışçıl şekilde üstesinden gelinmesi için video konferans yoluyla görüşmeler yürütmüş, görüşmelerde gerilimin düşürülmesine ilişkin mutabakata varılmıştı.

Çin ve Hindistan arasındaki 3 bin 500 kilometrelik sınır hattının büyük bölümü, taraflar arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor.?

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken, Yeni Delhi ise Aksai Çin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Çin tarafından işgal edildiğini savunuyor.

Taraflar, uzun yıllardır süregelen görüşmelere rağmen egemenlik ihtilaflarını çözemezken, iki ülke arasındaki gerilim, 2017'de Çin'in bölgedeki sınır yolunu tartışmalı bir platoya uzatmaya çalışması üzerine artmıştı.

Kaynak: AA

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