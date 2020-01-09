Çin gelecek hafta ABD ile ticaret anlaşması imzalayacak

09.01.2020 12:12 | Son Güncelleme: 09.01.2020 12:12

Çin Ticaret Bakanlığı, 15 Ocak'ta ABD ile imzalanacak olan ticaret anlaşması için Çin delegasyonunun gelecek hafta Washington'a gideceğini duyurdu.

Bakanlık açıklamasına göre, Washington yetkililerinin daveti üzerine Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, ticaret anlaşmasının imzalanması için 13-15 Ocak tarihlerinde Washington'a gidecek olan delegasyona öncülük edecek.

Bunun yanında anlaşma öncesinde Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü Gao Feng Çin'in 15 Ocak öncesinde ithalatı yapılan bazı tarım ürünlerine yönelik "mecburi kota yönetimini" revize edeceğini açıkladı. Feng, yeni yasanın ABD'den yapılan tarım ürünleri ithalatını artırma hedefini "olumsuz etkilemeyeceğini" belirterek, "Çin, ABD'den yapılan tarım ithalatını olumsuz etkilemeyen Dünya Ticaret Örgütü kuralları kapsamında buğday, mısır ve pirinç ürünleri mecburi kota yönetimini revize edecek" dedi.

Kaynak: DHA