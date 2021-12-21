Çin'e yönelik kuru kayısı ihracatında 4 ayda geçen sezon yakalandı

MALATYA (AA) - Dünyanın en önemli kayısı üretim merkezi Malatya'dan yeni ihraç sezonunun ilk 4 ayında Çin'e gerçekleştirilen dış satımın miktarı, neredeyse bu ülkeye geçen ihraç sezonunun tamamında yapılan satım miktarı kadar oldu.

1 Ağustos 2020-31 Temmuz 2021 dönemini kapsayan geçen ihracat sezonunda Çin'e 2 bin 465 ton kuru kayısı gönderildi, yeni sezonun 4 ayında ise 2 bin 263 tona ulaşıldı.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerinin azalmaya başlamasıyla Çin'e kuru kayısı ihracatının hızla arttığını söyledi.

Kovid-19 salgınından önce Çin'e yıllık 3 bin 300 ton civarında kayısı sattıklarını belirten Özcan, şöyle devam etti:

"İnsanların sosyal yaşamlarındaki kısıtlamalar ortadan kalktıkça Çin'e ciddi anlamda ihracat beklediğimizi daha önce de belirtmiştik. Tahminlerimizde yanılmadık ve bu yıl kuru kayısı ihracatında Çin'de önemli bir noktaya geldik. Son 4 ayda Çin'e 2 bin 263 ton natürel kuru kayısı ihracatı gerçekleştirerek karşılığında 5 milyon 931 bin dolar gelir elde ettik. Geçen yıl ve bir önceki yıl ortalamalarının çok önünde gidiyoruz. Sezon bitene kadar Çin'e olan ihracatımızın 5 bin tonlara yaklaşmasını bekliyoruz."

Organik üretimde çıtayı çok yükselttiklerini dile getiren Özcan, "Her yıl ortalama 20-25 bin ton civarında natürel ve organik kuru kayısı üretimi gerçekleştiriyoruz. Natürel kayısının tüketim alanı kükürtlü kayısıya göre dar. Çin, burada bizim için önemli bir pazara dönüşüyor. Çin'deki pazarı sağlıklı şekilde yöneterek ihracatı devam ettirebilirsek, önümüzdeki yıllarda Çin'in en önemli alıcılarımız arasında olacağını düşünüyoruz. Malatya kayısısını Uzak Doğu'daki insanlara ulaştırmak için yoğun şekilde çalışmaya devam edeceğiz." dedi.