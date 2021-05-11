Çin'den uyuşturucu ham maddesi olarak kullanılan sentetik kannabinoide ilişkin düzenleme adımı

Çin hükümeti, uyuşturucunun ham maddesi olarak kullanılan sentetik kannabinoid için düzenleme yapacak.

Çin hükümeti, uyuşturucunun ham maddesi olarak kullanılan sentetik kannabinoid için düzenleme yapacak.

Global Times gazetesin haberine göre, Çin Ulusal Narkotik Kontrol Komisyonu (NNCC) yetkilileri başkent Pekin'de yaptıkları basın toplantısında düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

NNCC Başkan Yardımcısı Dıng Ming, ketamin, sentetik kannabinoid gibi uyuşturucu üretimi için kullanılan 18 ham maddenin, uyuşturucu ve psikotropik ilaçların kontrol edildiği listeye dahil edileceğini söyledi.

Sentetik kannabinoidin toplum için ciddi tehlike teşkil ettiğine dikkati çeken Dıng, ülkenin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde kasten adam yaralama ve sarhoş şekilde araç kullanımı vakalarında bu maddenin kullanımına rastlandığını ifade etti.

NNCC yetkililerinden Yü Haybin ise sentetik kannabinoidin halüsinasyona, aşırı doz kullanımda ise ani ölüme neden olduğunu belirtti.

Laboratuvar ortamında üretilen sentetik kannabinoidin kenevire benzer etkilere yol açmasıyla birlikte piyasa değerinin daha ucuz, etkisinin ise daha güçlü olduğu belirtiliyor.

Çin sentetik kannabinioid için düzenleme çıkaran ülke olacak. Ülkede 2001'den bu yana ham maddeleri kannabinoid ve fentanil ile bağlantılı 188 uyuşturucu yasaklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı