Çin'de aç ayı, arıcıların kovanından bal yerken görüntülendi
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Çin'de aç ayı, arıcıların kovanından bal yerken görüntülendi

Çin'de aç bir Asya Kara Ayısı, bir arıcının kovanlarından 20 dakikada yaklaşık 7,5 kilo bal yedi.

Çin'de aç ayı, arıcıların kovanından bal yerken görüntülendi
01.08.2020 13:05 | Son Güncelleme: 01.08.2020 13:20

Çin'de aç bir Asya Kara Ayısı, bir arıcının kovanlarından 20 dakikada yaklaşık 7,5 kilo bal yedi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sichuan bölgesindeki doğal koruma alanında, 3 yaşındaki bir Asya Kara Ayısı, bir arıcının kovanlarının bulunduğu alana girdi. Ayı burada, içinde arı kovanlarının bulunduğu demirli kafeslerden birinin önüne geldi. Ayı önce dişleriyle demir parmaklıkları sökmeye çalıştı. Ancak bunda başarılı olamayan ayı, bu kez de ön pençesini parmaklıkların arasından uzatarak petekteki bala ulaştı. Ayı, bu yöntemle yaklaşık 20 dakikada 7,5 kilo balı yedi. O anlar, bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı. Yerel medyada yer alan haberlere göre olay, Çinli arıcıların, kovanlardaki balın bir kısmının yendiğini fark edip durumu yetkililere bildirmesiyle ortaya çıktı. Ayrıca, yerel makamların, ayının yediği bal için arıcılara tazminat ödediği ifade edildi.


Kaynak: DHA

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