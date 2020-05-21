Çin'de 2, Güney Kore'de 12 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
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Çin'de 2, Güney Kore'de 12 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Çin'de son 24 saatte 2, Güney Kore'de 12 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası daha tespit edildi.

Çin'de 2, Güney Kore'de 12 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
21.05.2020 10:52 | Son Güncelleme: 21.05.2020 10:52

Çin'de son 24 saatte 2, Güney Kore'de 12 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası daha tespit edildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında, biri yurt dışı kaynaklı olmak üzere 2 vaka tespit edildi.

Yurt dışı kaynaklı vaka ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinde, yurt içi kaynaklı vaka ise Şanghay ketinde tespit edildi. Ülkede yeni can kaybı olmadı.

Ülkede yurt dışı kaynaklı vaka sayısı 1709'a, yurt içi kaynaklı vaka sayısı ise 82 bin 967'ye çıkarken, salgın başından bu yana ülkede 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti.

Diğer yandan Hong Kong basınından South China Morning Post gazetesinin haberine göre, kentte yurt dışı kaynaklı 7 vaka görüldü ve Hong Kong'daki toplam vaka sayısı 1062'ye yükseldi.

Güney Kore'de 12 yeni vaka

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada ise ülkede son 24 saatte 12 vaka tespit edilirken, bir kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Bu vakalardan 4'ü Seul'de, 6'sı Incheon kentinde, biri Chung-nam eyaletinde tespit edilirken diğeri ise sınır taramalarında saptandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 11 bin 122'ye, ölü sayısı ise 264'e çıktı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle 5 milyonu aşkın kişiye bulaşan virüs nedeniyle, 330 bine yakın kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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