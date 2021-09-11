Cihat Arslan: 'Toparlanıp daha iyi maçlar oynayacağız' - Haberler Spor
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Cihat Arslan: "Toparlanıp daha iyi maçlar oynayacağız"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Cihat Arslan:

Kasımpaşa Teknik Direktörü Cihat Arslan, "Toparlanıp daha iyi maçlar oynayacağız" dedi.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Cihat Arslan, "Toparlanıp daha iyi maçlar oynayacağız" dedi.

Kasımpaşa, ligin 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Cihat Arslan, "Maçı baştan sıkı tutmak lazım dedim. Bugün öyle oldu. Başlangıçta maçı bıraktık. Mağlup duruma düştükten sonra öyle oldu. 5-6 arkadaşımızın performansı düşük olunca üretkenlikte sıkıntı yaşadık. Kötü giden oyunda kötü oynayan futbolcuları değiştirmek işin kolayıydı. Sonuç almada istediğimiz verim gelmedi. Bize geçmiş olsun. Toparlanıp daha iyi maçlar oynayacağız. Kayserispor'u tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Milli takımda yaşanan gelişmelere değinen Arslan, "Şenol hocamıza geçmiş olsun. Yeni bir arayış var. Hamit daha iyisine layıktır. Başarılar diliyorum. Ünal Karaman isminin görüşülmesi taraftarıyım. Türk futboluna büyük hizmetler veren bir hocamız. Her hoca her sistem tartışılabilir. Şenol hocanın geçmişte yaptığı çok büyük başarılar var. Şimdi gelecek hocamıza başarılar diliyorum. Milli takım hepimizin kutsalıdır" diye konuştu. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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