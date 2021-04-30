Çiğli'de vatandaşlara HES kodlu anahtarlık dağıtıldı
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Çiğli'de vatandaşlara HES kodlu anahtarlık dağıtıldı

Çiğli'de vatandaşlara HES kodlu anahtarlık dağıtıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir'de Çiğli Belediyesi, kamu kurumları, bankalar, AVM'ler ve pazar yerleri gibi günlük hayatın birçok alanında yanında bulundurma zorunluluğu olan HES kodlarını anahtarlık haline getirerek vatandaşlara hediye ediyor.

İzmir'de Çiğli Belediyesi, kamu kurumları, bankalar, AVM'ler ve pazar yerleri gibi günlük hayatın birçok alanında yanında bulundurma zorunluluğu olan HES kodlarını anahtarlık haline getirerek vatandaşlara hediye ediyor.

Çiğli Belediyesi, Kasaplar Meydanı'nda kurulan standa HES kodlarıyla gelen vatandaşlara karekodlu anahtarlık hediye etmeye başladı. Görevli personeller, anahtarlık almak için standa gelen vatandaşlara sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat etmeleri konusunda sık sık uyarılarda bulundu. Beş dakika gibi kısa bir süre içerisinde anahtarlıklarını alan vatandaşlar, kendilerine büyük kolaylık sağlayacağını ifade ettikleri bu uygulama için Çiğli Belediyesine teşekkür etti.

Başkan Gümrükçü: "Hem kolaylık hem önlem"

Başlattıkları uygulama ile HES kodu kullanımını vatandaşlar için kolaylaştıracaklarını belirten Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Pandemi döneminin ilk günlerinden itibaren halk sağlığını korumak için birçok fiziki uygulamayı hayata geçirdik. Salgınla mücadelede geldiğimiz noktayı göz önünde bulundurursak bulaşı hızının kontrol altına alınması noktasında HES kodu sorgulaması büyük önem arz ediyor. Çiğli Belediyesi olarak, hediye ettiğimiz anahtarlıklar ile sosyal hayatın birçok alanında kullanılma zorunluluğu olan HES kodu sorgulamasını vatandaşlarımız için pratik hale getireceğiz. Vatandaşlarımız kamu kurumlarında, bankalarda veya başka ortak kullanım alanlarında telefonla, internetle veya cüzdanında sakladığı kağıtla uğraşmak zorunda kalmayacak. Anahtarlığındaki kare kodu hızlıca okutarak HES kodu sorgulama işlemini halledebilecek. Böylece sorgulama sırasında yoğunlukların meydana gelmesi de engellenecek" dedi. - İZMİR

Çiğli'de vatandaşlara HES kodlu anahtarlık dağıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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