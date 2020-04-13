Çiğli'de drone ile dezenfekte başladı İzmir'in Çiğli ilçesinde, insansız hava aracı ile havadan dezenfekte çalışmalarına başlandı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde, insansız hava aracı ile havadan dezenfekte çalışmalarına başlandı. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, ilk etapta İzmir'in en büyük hastanelerinden biri olan İzmir Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi bahçesi ve çevresinin dezenfekte edilmesini sağladı.

Çiğli Belediyesi, korona virüsüne karşı yürüttüğü çalışmalara bir yenisini daha ekleyerek drone ile havadan dezenfekte çalışması başlattı. Çiğli'de geniş alanların dezenfektasyonunun, droneye takılan aparatın içindeki dezenfektan maddenin püskürtülmesiyle yapılacağı ifade edilirken, her seferde havadan 10 litrelik ilaçlamanın yapılacağı, geniş alanların kısa sürede dezenfekte edilmesinin sağlanacağı kaydedildi.

Havadan görüntüleme özelliklerine sahip zirai tip drone ile ayrıca, geniş sazlıklar ve çok sayıda derenin bulunduğu Çiğli'de ilaçlama ekiplerinin giremedikleri yerlerde sivrisinek ilaçlaması da yapılacak. Özellikle yoğun sivrisinek larvalarının bulunduğu Sasalı ve Kaklıç bölgelerinde ilaçlama çalışmaları gerçekleştirilecek.

Hastane bahçesi dezenfekte edildi

Temizlik işleri ve drone ekipleriyle İzmir Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine giden Çiğli Belediyesi Başkan Utku Gümrükçü, hastane bahçesi ve çevresinin dezenfektasyon çalışmalarına katıldı. Çiğli'de çok sayıda sağlık kuruluşu bulunduğuna dikkat çeken Başkan Gümrükçü, başta hastane çevreleri olmak üzere park ve yeşil alanlar gibi geniş alanların dezenfektasyonunun drone ile gerçekleştirileceğini söyledi.

Çiğli halkının yoğun olarak kullandığı yerleri düzenli olarak dezenfekte ettiklerini belirten Başkan Gümrükçü, "Korona virüsüne karşı ilk günden itibaren belediye içinde ve kamusal alanlarda yoğun çalışmalar sürdürdük. Özellikle dezenfektasyona çok önem verdik; ancak geniş alanların dezenfektasyonu zaman alıyordu. Bunu drone ile çözüme kavuşturduk. Kısa sürede çok daha geniş alanların dezenfektasyonunu sağlıyoruz. İlk etapta hastane bahçelerinden başladık. Çocuk oyun alanları, sosyal yaşam ve yeşil alanlarda da çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Dronedan ayrıca sivrisinek ilaçlamasında yararlanacağız. İlaçlama ekiplerimizin giremediği dere yataklarında ilaçlama yapacağız" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA