Çığ altında kalan işi toprağa verildi
ADANA'nın Pozantı ilçesinde, çığ altında kalarak hayatını kaybeden Veli Bektaş, gözyaşları içinde toprağa verildi.
10.01.2020 17:27 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:27
ADANA'nın Pozantı ilçesinde, çığ altında kalarak hayatını kaybeden Veli Bektaş, gözyaşları içinde toprağa verildi.
2 çocuk babası Veli Bektaş'ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Göksun'un Kazandere Mahallesi'ne getirilen Bektaş'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.
Kaynak: DHA