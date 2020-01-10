Çığ altında kalan işi toprağa verildi
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Çığ altında kalan işi toprağa verildi

ADANA'nın Pozantı ilçesinde, çığ altında kalarak hayatını kaybeden Veli Bektaş, gözyaşları içinde toprağa verildi.

10.01.2020 17:27 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:27
Çığ altında kalan işi toprağa verildi

'nın ilçesinde, çığ altında kalarak hayatını kaybeden Veli Bektaş, gözyaşları içinde toprağa verildi.

2 çocuk babası Veli Bektaş'ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Göksun'un Kazandere Mahallesi'ne getirilen Bektaş'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.


Kaynak: DHA
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