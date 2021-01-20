CIA Direktörü Gina Haspel, Başkan Trump'ın son gününde görevinden ayrıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

CIA Direktörü Gina Haspel, Başkan Trump'ın son gününde görevinden ayrıldı

20.01.2021 01:15 | Son Güncelleme: 20.01.2021 01:18
CIA Direktörü Gina Haspel, Başkan Trump'ın son gününde görevinden ayrıldı

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Gina Haspel, Donald Trump'ın başkanlığının son gününde görevinden ayrıldığını duyurdu.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Gina Haspel, Donald Trump'ın başkanlığının son gününde görevinden ayrıldığını duyurdu.

CIA'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Haspel'e Amerikan halkına 36 yıllık hizmetinden dolayı teşekkür edilerek, "Engelleri aştınız ve yeni nesil CIA görevlilerini güçlendirdiniz." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşıma eklenen açıklamasında da Haspel, teşkilattan gururlu bir şekilde ayrıldığını belirterek, birlikte başarılı işler gerçekleştirdiklerini, tehditlerin üstesinden geldiklerini ve geleceğe yatırım yaptıklarını kaydetti.

Haspel, ayrılması hakkında belli bir neden göstermezken, 16 Ocak'ta Axios haber portalı, Haspel'in aralık ayı başında Trump'ın kendine bağlı Kash Patel'i teşkilata ikinci adam olarak atamasına karşı çıkarak istifa ile tehdit ettiğini yazmıştı.

ABD'de başkan seçilen Joe Biden, 11 Ocak'ta yaptığı açıklamada, 21 Mayıs 2018'den bu yana CIA Direktörlüğü görevini yürüten Haspel'in yerine teşkilatın başına 64 yaşındaki eski Rusya Büyükelçisi William J. Burns'ü aday gösterdiğini duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ İlham Aliyev Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu
Magazin Can Yaman Demet Akalın Aleyna Tilki Neslihan Atagül
Spor Erol Bulut Mesut Bakkal Sergen Yalçın Josef De Souza Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kar Kaza Milli Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: CIA Direktörü Gina Haspel, Başkan Trump'ın son gününde görevinden ayrıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 01:18:49. #1.15#
title