CHP, Muş'ta kuran kursu öğrencisinin şüpheli ölümünün araştırılmasını istedi
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CHP, Muş'ta kuran kursu öğrencisinin şüpheli ölümünün araştırılmasını istedi

CHP, Muş'ta kuran kursu öğrencisinin şüpheli ölümünün araştırılmasını istedi
Anadolu Ajansı / İsmail Çimen - Haberler | Politika

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ve milletvekili arkadaşları, kuran kurslarında kalan çocuklara yönelik cinsel istismar olayları ve bu çocukların intihar ettiğine ilişkin iddiaların incelenmesi için Meclis araştırması açılmasını istedi.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ve milletvekili arkadaşları, kuran kurslarında kalan çocuklara yönelik cinsel istismar olayları ve bu çocukların intihar ettiğine ilişkin iddiaların incelenmesi için Meclis araştırması açılmasını istedi.

Araştırma önergesinin gerekçesinde, Muş'ta 12 yaşındaki M.H.Y. adlı öğrencinin, kaldığı Kur'an kursunun tuvalet kapısının koluna kemerle asılı vaziyette bulunduğu, M.H.Y'nin kaldırıldığı Elazığ'daki özel bir hastanede yaşamını yitirdiği anımsatıldı.

M.H.Y'nin Diyarbakır'da yaşayan ailesine olayın intihar olarak ifade edildiği belirtilen gerekçede, şunlar kaydedildi:

"Muş'ta yaşanan bu intihar iddiası ile ilgili savcılık soruşturması sürmektedir. Olayın gerçekte ne olduğunun mutlaka ortaya çıkartılması, sorumlular varsa açığa çıkartılması ve yargılanması hepimizin en büyük temennisidir ancak bu olayla ilgili dosyaya gizlilik kararı getirilmesi, buna ilişkin beklentilerimizi zayıflatmaktadır. Cemaat ve tarikat öğrenci yurtları ile Kur'an kurslarında kalan çocuklara yönelik cinsel istismar olayları ve bu çocukların intihar ettiğine ilişkin iddiaların incelenmesi ve bu olayların bir daha yaşanmaması adına alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasını arz ederim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen

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