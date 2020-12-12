CHP'li vekilden Meclis'te rulolu eylem: CHP'nin yaptıkları 15 metre, AKP'nin sattıkları 13 metre
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CHP'li vekilden Meclis'te rulolu eylem: CHP'nin yaptıkları 15 metre, AKP'nin sattıkları 13 metre

12.12.2020 11:34 | Son Güncelleme: 12.12.2020 11:41

Meclis'te ilginç bir eyleme imza atan CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, "CHP'nin yaptıkları, AKP'nin sattıkları" yazılı iki uzun rulo kağıdı, TBMM kürsüsünden yere serdi. Kaya, ruloların bir ucunu da kürsüdeki mikrofona taktı ve "Bu listelerde CHP'nin yaptıkları 15 metre, AKP'nin sattıkları 13 metre" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2021 yılı bütçelerinin görüşmelerinde CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya "CHP'nin yaptıkları, AKP'nin sattıkları" yazılı iki uzun rulo kağıdı, TBMM kürsüsünden yere serdi. Sözcü'de yer alan habere göre, Kaya ruloların bir ucunu da kürsüdeki mikrofona taktı ve "Bu listelerde CHP'nin yaptıkları 15 metre, AKP'nin sattıkları 13 metre" dedi.

"BU ÜLKEDE 'AŞ, İŞ' DEYİP İNTİHAR EDEN VAR"

Kaya yaptığı konuşmada "Bu ülkede insanlar çöpten gıda maddeleri toplayıp yemek yapmaya çalışıyor. Sabahın erken saatlerinde bir sürü insanımız 25 kuruş ucuza ekmek alabilmek için ekmek kuyruklarına giriyor. İntihar edenler var. Aş, iş deyip intihar eden var" dedi .

Kaya konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Buna rağmen sanki ülkemizde milletimizin hiçbir derdi, sıkıntısı yok biz başka ülkelere para yardımı, sağlık yardımı yapıyoruz. Akıl ve vicdan diyorum. CHP'nin yaptıklarını bir liste hâlinde sizler de görün. Şu 15 metrelik liste Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu ülkeye yaptığı fabrikalar, limanlar, sanayi tesislerinin listesidir. Alın, okuyun ve iftira atmayın. Bu ikinci liste de AKP'nin 18 yılda sattıklarının listesidir. Bu da 13 metre. Sattıklarınızın listesi 13 metre oldu."

CHP'li vekilden Meclis'te rulolu eylem: CHP'nin yaptıkları 15 metre, AKP'nin sattıkları 13 metre
CHP'li vekilden Meclis'te rulolu eylem: CHP'nin yaptıkları 15 metre, AKP'nin sattıkları 13 metre

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