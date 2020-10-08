CHP'li Öztunç: "Termal sahalar ihaleye çıkarılırken millete ve yerel yönetimlere de danışılmadı"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

CHP'li Öztunç: "Termal sahalar ihaleye çıkarılırken millete ve yerel yönetimlere de danışılmadı"

08.10.2020 14:35 | Son Güncelleme: 08.10.2020 14:53
CHP'li Öztunç:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, çevreyi korumanın önemine işaret ederek, "Yatırıma ve jeotermale karşı değiliz ama bir anda ne oldu da Muğla'da 32 termal sahası ihaleye çıktı?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, çevreyi korumanın önemine işaret ederek, "Yatırıma ve jeotermale karşı değiliz ama bir anda ne oldu da Muğla'da 32 termal sahası ihaleye çıktı? Bu termal sahalar ihaleye çıkarılırken millete ve yerel yönetimlere de danışılmadı." dedi.

Öztunç, partisinin Marmaris İlçe Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, 8'i Bodrum'da, 4'ü Marmaris'te olmak üzere Muğla genelinde 32 jeotermal saha için ihaleye çıkıldığını söyledi.

Çevrenin korunması gerektiğini ifade eden Öztunç, "Yatırıma ve jeotermale karşı değiliz ama bir anda ne oldu da Muğla'da 32 termal sahası ihaleye çıktı? Bu termal sahalar ihaleye çıkarılırken millete ve yerel yönetimlere de danışılmadı." diye konuştu.

Muğla'da faaliyet gösteren MUÇEV'in de çevreyi koruma amacıyla kurulduğunu hatırlatan Öztunç, kurumun amacı dışında ticaretle uğraştığını ileri sürdü.

İlçede temaslarda bulunan Öztunç, Marmaris Belediyesi'ni de ziyaret etti.

Öztunç'a programlarında CHP Muğla milletvekilleri Mürsel Alban, Burak Erbay ve Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şehrazat Özgü Namal Ali Sürmeli Bergüzar Korel
Spor Mbaye Diagne Burak Yılmaz Eddie Newton Fırat Aydınus Sergen Yalçın
Daha Fazla Ekim Milli Fransa Almanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: CHP'li Öztunç: "Termal sahalar ihaleye çıkarılırken millete ve yerel yönetimlere de danışılmadı" - Muğla
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.10.2020 16:18:37. #1.15#
title