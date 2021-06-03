CHP'li Öztunç: Marmara Denizi iç denizden, iç çöle dönecek
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CHP'li Öztunç: Marmara Denizi iç denizden, iç çöle dönecek

CHP'li Öztunç: Marmara Denizi iç denizden, iç çöle dönecek
Demirören Haber Ajansı / Olgay Güler - Haberler | Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Marmara Denizi'ndeki kirliliğin balıkçılığı da bitirdiğini belirterek, "Eğer böyle giderse Marmara Denizi iç denizden, iç çöle dönecek, bataklık haline gelecek.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Marmara Denizi'ndeki kirliliğin balıkçılığı da bitirdiğini belirterek, "Eğer böyle giderse Marmara Denizi iç denizden, iç çöle dönecek, bataklık haline gelecek. Bir kanalizasyon, foseptik çukuru haline gelecek. Feryat ediyoruz. Bir an evvel tedbir alınmalı diyoruz" dedi.

CHP Çevre ve Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve partinin Su Araştırmları Komisyonu üyeleri, Trakya'da çevre sorunlarıyla ilgili incelemelerini bugün Edirne'de sürdürdü. CHP İl Başkanlığı'nda açıklama yapan Öztunç'a; Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün, Kırklareli Milletvekilleri Vecdi Gündoğu ve Turabi Kaya ile Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu eşlik etti.

Öztunç, Marmara Denizi'nde yaşanan deniz salyası tehlikesine dikkat çekerek bir an önce önlem alınması gerektiğini belirtti. Marmara'daki balıkçıların yıllardır, deniz salyası konusunda uyarılarda bulunduğunu söyleyen Öztunç, "Ne sebep oluyor bu görüntüye? Şüphesiz küresel ısınma, iklim değişikliği, deniz suyunun 2-3 derece ısınması. Bunlar en büyük etkenlerden ama bir başka etken de insan. Yani Marmara Denizi'nin kirletilmiş olması. Kimyasal atıklarla, evsel atıklarla, kanalizasyon atıklarıyla, Ergene ile bu şekilde kirletiliyor. Ergene kirli akıyor. Dün Çorlu'da Sağlık Mahallesi'nde gittik gördük, kokudan duramazsın. İnanılmaz derecede kirli akan bir su var" dedi.Marmara Denizi'nin kirliliğinin balıkçılığı da bitirdiğini söyleyen Ali Öztunç, "Marmara'da denizin kirliliği balıkçılığı bitiriyor. Balıkçılık, ekonomiyi bitirir. Sadece 16 milyon İstanbullu etkilenecek diye bakmayın. Tüm Türkiye etkilenir bu işten. Marmara Denizi bir iç denizdir. Eğer böyle giderse Marmara Denizi iç denizden, iç çöle dönecek, bataklık haline gelecek. Bir kanalizasyon, fosseptik çukuru haline gelecek. Feryat ediyoruz. Bir an evvel tedbir alınmalı diyoruz" diye konuştu.

 


CHP'li Öztunç: Marmara Denizi iç denizden, iç çöle dönecek
CHP'li Öztunç: Marmara Denizi iç denizden, iç çöle dönecek
CHP'li Öztunç: Marmara Denizi iç denizden, iç çöle dönecek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgay Güler

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