CHP'li Özel: "Kamu-özel iş birliği projelerinin garanti ödemeleri ertelensin"
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Cumhuriyet Halk Partisi, Politika

CHP'li Özel: "Kamu-özel iş birliği projelerinin garanti ödemeleri ertelensin"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "kamu-özel iş birliği projeleri için 2020 yılı için ayrılan ödenekler de dikkate alındığında 4 yılda vatandaşın cebinden çıkan tutarın 35 milyar lirayı aşacağını" savunarak, söz konusu projelere yönelik garanti ödemelerinin ertelenmesini istedi.

19.04.2020 11:38 | Son Güncelleme: 19.04.2020 11:38
CHP'li Özel:

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "kamu-özel iş birliği projeleri için 2020 yılı için ayrılan ödenekler de dikkate alındığında 4 yılda vatandaşın cebinden çıkan tutarın 35 milyar lirayı aşacağını" savunarak, söz konusu projelere yönelik garanti ödemelerinin ertelenmesini istedi.

Özel, yazılı açıklamasında, kamu-özel iş birliği projeleri kapsamında bütçeden yapılan ödemelerin, 2017-2019 döneminde 16 milyar liraya ulaştığını belirtti.

Bu yıl için ayrılan ödenekler de dikkate alındığında, sadece 4 yılda vatandaşın cebinden çıkan tutarın 35 milyar lirayı aşacağını savunan Özel, salgınla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma ve seyahat yasakları ile sosyal yaşamın kısıtlanması nedeniyle, yıllardır garanti edilenin çok altında araç geçişi olan köprü ve otoyolların kullanımında ciddi bir düşüş yaşandığını, bunun da kamunun garantiler kapsamında yapacağı ödemelerin miktarını arttırdığını ifade etti.

Özgür Özel, "Koronavirüs salgını nedeniyle halka yardım yapmak için kaynak bulmanın neredeyse olanaksız hale geldiği bu dönemde, devlet, salgının ekonomiye ve kamu gelirlerine olan olumsuz etkisini mücbir sebep göstererek şirketlere yaptığı kamu-özel iş birliği projeleri kapsamındaki garanti ödemelerini ertelemelidir." görüşünü bildirdi.

Öte yandan CHP'li Özel, bu konuyu TBMM gündemine de taşıyarak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a soru önergesi yöneltti.

Özel, Oktay'a, "kamu-özel iş birliği projeleri için 2017-2020 döneminde yapılan ödemelerin projelere göre tutarlarını, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan önlemler nedeniyle havaalanı, otoyol ve köprülerin kullanım sayılarında yaşanan düşüşün miktarını, bu süreçte yapılan garanti ödemelerin tutarını ve kamu-özel iş birliği projeleri için yapılan borç üstlenim anlaşmaları kapsamında Hazinenin üstlendiği yükümlülük tutarını" sordu.

Kaynak: AA

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