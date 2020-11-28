CHP'li Gökçen'den derneklerin genel kurullarının ertelenmesine ilişkin açıklama Açıklaması
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CHP'li Gökçen'den derneklerin genel kurullarının ertelenmesine ilişkin açıklama Açıklaması

28.11.2020 17:05 | Son Güncelleme: 28.11.2020 17:05
CHP'li Gökçen'den derneklerin genel kurullarının ertelenmesine ilişkin açıklama Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, dernek, STK, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlik ve kooperatif etkinlikleri ve genel kurullarının yeniden 3 ay ertelenmesi kararıyla ilgili, "Sivil toplum örgütlerinin çalışmalarını sürdürebilmeleri için gerekli tedbirler bir an...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, dernek, STK, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlik ve kooperatif etkinlikleri ve genel kurullarının yeniden 3 ay ertelenmesi kararıyla ilgili, "Sivil toplum örgütlerinin çalışmalarını sürdürebilmeleri için gerekli tedbirler bir an önce alınmalıdır." ifadesini kullandı.

Gökçen yaptığı yazılı açıklamada, son dönemde STK'lerin genel kurul toplantılarının yapılamamasıyla ilgili yaşanan sorunlara dikkati çekti.

Derneklerin genel kurul toplantılarının İçişleri Bakanınca üçer aylık süreyle üç defa ertelenebilmesine ilişkin düzenlemenin, TBMM'de kabul edildiğini anımsatan Gökçen, salgın koşulları gereğince kalabalıkların oluşmasına karşı tedbirlerin kaçınılmaz olduğunu, ancak hak ve özgürlüklerin sınırlandığı bu dönemde STK'lerin etkili bir şekilde çalışabilmesini demokrasi açısından son derece önemli bulduklarını ifade etti.

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Özellikle hak temelli çalışan genç STK görevlilerinin bu süreçte yaşadığı sorunları dinlemeye özen gösterdiklerini belirten Gökçen, yakında birçok STK'den genç yetkililerle bir araya gelerek yaşanan problemleri gündeme getirmeyi planladıklarını aktardı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen, şunları kaydetti:

"Derneklere göre sayıca çok daha fazla üyesi olan siyasi partilerin kongre ve toplantılarını yapabildiği bir ortamda birçok dernek genel kurulunu gerçekleştiremediği için etkili çalışma ekiplerini oluşturamıyor veya çalışma gruplarını etkinleştirecek ortamları yaratamıyor. Pandemiyle ilgisiz olarak video konferanslara yönelik sınırlamaların dahi yaşandığı beklenmedik bir süreçten geçerken siyasi iktidarın pandemi koşullarına uymadığı toplantı, kongre ve mitinglere tanık olduk. Bu çelişki ve keyfilik bir an önce giderilmeli ve kurallar ölçülü, gerekçeli ve keyfilikten uzak bir şekilde uygulanmalı, sivil toplum örgütlerinin çalışmalarını sürdürebilmeleri için gerekli tedbirler bir an önce alınmalıdır. Biliyoruz ki sivil toplumun varlığı ve etkililiği, demokrasimiz için siyasi partiler kadar hayatidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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