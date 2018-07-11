CHP'li Erdoğan Toprak, Meclis Başkanı Adayı Oldu

Meclis Genel Kurulunda yarın yapılacak seçim öncesinde CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, Meclis Başkanı adayı oldu.

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay ve Engin Özkoç, beraberinde Toprak ile birlikte TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'na adaylık başvurularını sundu.

Altay, Toprak'ı TBMM Başkanlığına aday gösterdiklerini belirterek, dilekçelerini iletti. Toprak da ayrıca adaylık başvurusunda bulundu.

Altay ve Toprak, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

TBMM'nin referandum sonrası oluşan yeni anayasal sistem içinde bazı hak ve güçlerini kaybettiğini savunan Altay, bunlardan en önemlisinin kuvvetler ayrılığı boyutundaki bazı yetkilerinin kaybedilmesi olduğunu ileri sürdü.

Bir ülkede demokrasinin olduğunu söyleyebilmek için kuvvetler ayrılığının önemine işaret eden Altay, TBMM'nin sembolik, şekilsel, işlevsel olmayan yapıdan bir an önce kurtulması gerektiğini belirtti. Altay, TBMM'nin gerçek anlamda yasama organı olması, bütçe hakkını kullanabilmesi, yürütmeyi katı şekilde denetleyebilmesi gerektiğini ifade etti.

Meclis denilince akla denge, denetim ve millet geldiğine dikkati çeken Altay, "Özellikle son kararnameyle TBMM'de bulunan Milli Sarayların ve eklentilerinin Cumhurbaşkanlığına bağlanması Meclisin manevi şahsiyetine de bir darbedir. Milli Sarayların, TBMM'ye verilmesi tesadüfi değildir. Egemenliğin saraydan halka verilmesi anlamına da gelir." dedi.

Altay, Meclis Başkanlığı seçimlerinde 600 milletvekilinin, Meclisin manevi şahsiyetine yönelik bu tutumu da dikkate alarak, Meclisin bir an önce tekrar güçlü yasama organı olması noktasında parti ayırımı yapmadan adaylarına teveccüh göstereceklerine inandığını söyledi.

"Bu mabedi yine kutsal kılacağız"

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak da Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini, insan hakları, dış politika, ekonomi, toplumsal barış gibi ağır sorunları bulunduğunu öne sürdü. Erdoğan, 16 Nisan referandumdan sonra parlamentonun yetkileri kısılmış olsa da ülkenin sorunlarının çözüleceği mabedin, önünün açılacağı yerin Meclis olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin sorunlarının çözümünde yasamanın temel görevleri bulunduğunun altını çizen Toprak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yasamayı, denge-denetimi yok kabul ederek, Türkiye'nin önündeki meseleleri açamayız. Bunu yapacak yer, TBMM. Türkiye'nin her yerinden buraya gelen 600 temsilci, ülkenin sorunlarını en iyi bilen kişilerdir. Onlarla beraber, uzlaşı kültürü içinde hiçbir parti ayırımı yapmadan, Türkiye'nin meseleleri neyse çözüm üreterek bu parlamentodan çıkaracağız. Türkiye Cumhuriyeti parlamentosu çok güçlü bir geçmişi olan parlamentodur. Bu parlamentonun itibarını tekrar sağlamak zorundayız. Bu parlamentoyu bir gölge altında bırakmamalıyız. Türkiye'de kanunlar çıkarırken bir yerden gelen kanun değil hangi kesimi ilgilendiriyorsa o kesimlerin görüşlerinin burada, komisyonlarda, yasamaya yansımasını sağlayacağız. Hiçbir parti ayırımı yapmayacağız. Türkiye'nin uluslararası alanda itibarını sağlayacak yer burasıdır. Bir ülkenin Meclisi güçlüyse o ülke güçlüdür. Bir ülkenin Meclisi saygınsa o ülke saygın bir devlettir. Bu çatı altında bulunan 600 parlamenterin vicdanlarına, kendimi teslim ediyorum. Meclis Başkanı olduğum dönemde bu mabedi yine kutsal kılacağız."

-"İki Engin'in arasında niyet tutuyorum"

Türkiye'nin en genç parlamenteri olarak Meclise girdiğini, şimdi ise TBMM Başkanlığına aday olduğunu ifade eden Toprak, bunu deneyimiyle layıkıyla yapacağını söyledi.

Yanındaki iki grup başkanvekiline işaret eden Toprak, "İki Engin'in arasında niyet tutuyorum. İnşallah bu görevi, yarın TBMM bana tevcih eder. Ben de başarıyla bu görevi yaparım." diye konuştu.