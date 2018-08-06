CHP Delegesi Veysi Uyanık: Kurultay Olana Kadar Oturma Eylemine Devam Edeceğiz

CHP'de kurultaya gidilmesi için imza veren delegelerin CHP Genel Merkezi önünde başlattıkları oturma eylemi devam ediyor. CHP Bitlis Kurultay Delegesi Veysi Uyanık, "Arkadaşlarımızla beraber 630 tane noter onaylı imzalarımızı genel merkezimize teslim ettik" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) kurultaya gidilmesi için imza veren delegeler CHP Genel Merkezi önünde başlattıkları oturma eylemine devam ediyorlar. CHP'nin kurultay delegeleri olarak olağanüstü kurultay çağrısı yaptıklarını belirten CHP Bitlis Kurultay Delegesi Veysi Uyanık, " Bu süreç CHP'nin kurultay delegeleri olarak olağanüstü kurultay çağrısı yaptık. Arkadaşlarımızla beraber 630 tane noter onaylı imzalarımızı genel merkezimize teslim ettik. Kurultay sürecinin toplanabilmesi için genel başkanımızdan bir açıklama bekliyoruz. Onun için oturma eylemine başladık arkadaşlarımızla beraber. Bu sürecin sonuna kadar Atatürk'ün partisi olarak ve CHP'nin yoldaşları olarak olağanüstü kurultay toplanana kadar buradaki demokratik haklarımızı kullanarak oturma eylemimize devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Oturma eylemi dışında yapmayı planladığınız herhangi bir şey var mı sorusunu yanıtlayan Uyanık, "Şu an için oturma eylemi dışında herhangi bir öngörümüz yok. Oturma eylemini başlattık ve Türkiye'nin dört bir yanından arkadaşlarımız yollarda. Bunu sadece kurultay delegeleriyle değil, bütün bu partiye gönül vermiş parti üyelerimizi, seçmenlerimizi, yoldaşlarımızı bu mücadelemize destek olmaları çağrısında bulunuyorum" şeklinde konuştu.

CHP Nevşehir Delegesi Fulya Gülşen Altınsoy ise" Özelikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu CHP'ye destek için buradayız. Amacımız partimizi karalamak değil, tüm seçmenimizi de burada görmek istiyoruz delegelerimizi, üyelerimizi. Yapmış olduğumuz şeyin yanlış bir şey olduğunu düşünmüyoruz. Buradayız, oturmaya da devam edeceğiz. İstediğimiz sonuç aslında CHP'nin iktidarı. Bu da onun için bir başlangıç. İstediğimiz sonucu alacağımıza inanıyorum" açıklamalarında bulundu. - ANKARA