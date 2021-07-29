CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat'tan gazetecilere zarf içerisinde 500 TL
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CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat'tan gazetecilere zarf içerisinde 500 TL

CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat'tan gazetecilere zarf içerisinde 500 TL
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İstanbul'un CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, memleketi Erzincan'da partililerle bir araya geldi.

İstanbul'un CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, memleketi Erzincan'da partililerle bir araya geldi. Basın toplantısının ardından gazetecilere hediye diye verilen çantanın içerisinden maske, dezenfektan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajı ve zarf içerisine konulmuş 500 TL çıktı. Gazetecilere zarf içinde para verilmesi tepkilere neden oldu.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, CHP Erzincan İl Başkanlığında İl Başkanı Ayhan Doğan ve partililerin katılımıyla basın toplantısı düzenledi. Başkan Akpolat, CHP'nin İstanbul Beşiktaş'ta uyguladığı Saha Çözüm Hareketi'nin başarısından bahsederek, "Saha Çözüm Hareketi, tüm partilere ve tüm Türkiye'ye model olacak" dedi.

Akpolat'ın basın toplantısı sonrası ise gazetecilere bir çanta hediye edildi. Parti binasından ayrılan gazeteciler, çantayı açtıklarında içerisinde maske, dezenfektan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajının yazılı olduğu bir not ve zarf içerisine konulmuş 500 TL buldu. Kendilerine etik olmayan bir şekilde 'bahşiş' gibi para verilmesine tepki gösteren gazeteciler, basın meslek ahlak ilkelerine bağlı olan ve kamu yararını her şeyin üstünde tutan basın mensuplarından özür dilenmesi gerektiğine vurgu yaptılar. - ERZİNCAN

CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat'tan gazetecilere zarf içerisinde 500 TL
CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat'tan gazetecilere zarf içerisinde 500 TL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat'tan gazetecilere zarf içerisinde 500 TL - Haberler
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