CHP'li Adıgüzel: "28 günlük tam kapanma artık şart"
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CHP'li Adıgüzel: "28 günlük tam kapanma artık şart"

CHP'li Adıgüzel: '28 günlük tam kapanma artık şart'
Anadolu Ajansı / Sinan Uslu - Haberler | Politika

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye ilişkin "28 günlük tam kapanma artık şart." dedi.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye ilişkin "28 günlük tam kapanma artık şart." dedi.

Adıgüzel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19'un beşinci mutasyona uğradığını ancak aşıların ilk virüsten oluşturulduğunu belirterek, bir süre sonra değişen virüse etki etmeyeceğini ileri sürdü.

"Kovid-19'un Türkiye'de fink attığını" ifade eden Adıgüzel, önlemlerin zamanında alınmaması ile aşılamada gecikme ve tedarik sorunlarını, bu durumun nedenleri olarak sıraladı.

Değişen varyantlar nedeniyle Türkiye'deki test kitinin teknik olarak vakaları yakalamakta aciz kaldığını söyleyen Adıgüzel, "Avrupa'da hızlı test kitinin yaygınlaştığı belirtiliyor fakat Türkiye'de bununla ilgili bir gelişme yok. Salgını kontrol etmek ve ölümleri engellemek mümkünken 'Yandaşlar zengin olsun.' diye hızlı test kiti kullanılmıyor." diye konuştu.

Adıgüzel, sağlık çalışanlarının ek ödemelerinin yapılmadığını kaydederek, verilen sözlerin tutulmasını ve sağlık çalışanlarının hakkının verilmesini istedi.

Kovid-19 ile mücadele konusunda önerilerini sıralayan Adıgüzel, şöyle konuştu:

"Siyaset aklıyla değil, bilim aklıyla hareket edin. 28 günlük tam kapanma artık şart. 21 gün yeterli değil çünkü İngiliz varyantı daha uzun kuluçka süresine sahip. Sınırlarda, havaalanlarında, okullarda, eczanelerde ve büyük caddelerde kurulacak özel noktalarda hızlı tanı kitleriyle hızlı testler yapılmalı. Hızlı şekilde aşılar üretilmeli ve tüm toplum aşılanmalı. Bu şekilde tam kapanma sonrasında sınırlarda hızlı testlerle turistlerin kontrolden geçirildiği bir sistemle hem önümüzdeki turizm sezonuna hazırlanabiliriz hem yavrularımızı okullara rahatlıkla gönderebiliriz hem de spor karşılaşmalarını rahatlıkla izleyip eski keyifli günlerimize dönebiliriz."

CHP olarak, dahil edildikleri bilim aklıyla yürüyecek her süreçte, her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını vurgulayan Adıgüzel, "Böyle bir can pazarında iktidar ve muhalefet bir araya gelemeyeceksek ne zaman geleceğiz? Böyle olağanüstü dönemler ülkelerin fırsata çevirdiği günlerdir. Hızlı aşı üreterek, hızlı testler üreterek, böyle günleri bir fırsata çevirip hem ülkemize hem de insanlığa hizmet etmiş oluruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

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