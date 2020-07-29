CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu kurban vekaletini TSK Mehmetçik Vakfı'na verdi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurban vekaletini Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı'na verdi.
29.07.2020 13:52 | Son Güncelleme: 29.07.2020 15:35
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurban vekaletini Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı'na verdi.
CHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun kurban vekaletini Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı'na verdiği kaydedildi. - ANKARA
Kaynak: İHA