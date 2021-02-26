CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Tarsus Belediyesini ziyaret etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Tarsus Belediyesine ziyarette bulundu.

Torun, beraberindeki CHP heyeti ile ziyaret ettiği Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'la görüştü.

Tarsus'un kadim bir kent ve medeniyetler beşiği olduğunu belirten Torun, şöyle konuştu:

"Gelirken görme şansını elde ettiğimiz öncelikle Antik Roma Yolu olmak üzere birçok tarihi eser Tarsus'ta varlığını sürdürüyor. Bu eserler tam anlamıyla gün yüzüne çıkarılıp bunların tanıtımı yapılırsa turizm anlamında da ciddi bir şekilde artı değer oluşur. Bir kenti kent yapan, diğer kentlere göre öne çıkaran tarihi değerleri, coğrafi değerleridir. Tarsus bu anlamda zengin bir şehir. Tarihi olarak Mersin'den daha eski, hem ticari alan olarak hem tarihi olarak önemli şehir, inşallah siz de buraya çok daha hizmetler yapacaksınız, inşallah Tarsus'umuz daha da güzelleşecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt