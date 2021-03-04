CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, Kırşehir'deki Bölge Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Sandık önümüze geldiğinde vatandaşın, belediyelerde yapmış olduğumuz hizmetleri takdir ederek daha yüksek bir oy oranıyla Cumhuriyet Halk Partisini iktidara getireceğini biliyoruz.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Sandık önümüze geldiğinde vatandaşın, belediyelerde yapmış olduğumuz hizmetleri takdir ederek daha yüksek bir oy oranıyla Cumhuriyet Halk Partisini iktidara getireceğini biliyoruz." dedi.

Partisinin Kırşehir Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlediği "Kırşehir, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Çorum Bölge Toplantısı"nda konuşan Salıcı, AK Parti'nin uzunca bir süredir iktidarda olduğunu ifade ederek sorunları çözebilecek çoğunluğa sahip olmasına rağmen bunu başaramadığını öne sürdü.

Başkanlık sistemine geçtikten sonra da Türkiye'de iyi giden bir durum olmadığını ileri süren Salıcı, "İyi gitmeyen bu işlerin sorumluluğunun tamamının bizzat Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisinde olduğunu, başkanlık sistemine giderken yapmış oldukları mitinglerde, toplantılarda açıklıkla ifade ediyorlardı, diyordu ki 'Eğer faiz, enflasyon yüksek olursa sorumlusu benim. Bu kardeşinize yetkiyi verin bakın nasıl iniyor.' diyordu. Söylediğinde faizler neydi, şimdi ne olduğu ortada." diye konuştu.

CHP'nin hem ekonomik sıkıntılarla ilgili çözüm önerilerini hem de iktidara geldiğinde ilk bir haftada yapacaklarını açıkladığını vurgulayan Salıcı, şöyle devam etti:

"Daha dün Cumhuriyet Halk Partisi'nin, iktidarının ilk bir haftasında yapacağı 7 maddeyi açıkladı Sayın Genel Başkanımız. Türkiye ağır bir ekonomik buhran içinde. Cumhuriyet Halk Partisi krizden çıkmak için çözüm önerilerini açıkladı. 'Parlamentoda desteğe ihtiyacınız varsa destek vermeye hazırız.' dedi. Cumhuriyet Halk Partililer sokakta, çarşıda, pazarda. Adalet ve Kalkınma Partililer ne yaptı? Siz bir tane Adalet ve Kalkına Partili milletvekili görüyor musunuz Kırşehir'de. Ülke ağır bir ekonomik buhran altındayken, bizim belediyemiz, örgütlerimiz vatandaşın yarasına merhem olmaya çalışırken siz Adalet ve Kalkınma Partili, Milliyetçi Hareket Partili milletvekillerini sokakta görüyor musunuz? Onları sahaya davet ediyoruz, sokağa davet ediyoruz. Gelsinler, vatandaşın yaşamış olduğu sıkıntıları görsünler, çarşıda pazarda dolaşsınlar. Vatandaş fiyatlardan dolayı, kendi gelirinin azalmasından dolayı ne söylüyor, onu bir görsünler."

CHP milletvekillerinin gruplar halinde illeri ziyaret ettiğini aktaran Salıcı, "Esnaf Masası ziyaretlerini sıklaştırmış durumda. Ekonomi Masası Cumhuriyet Halk Partisinin çözüm önerilerini halkımızla paylaşıyor. Biz, iktidarımızın ilk bir haftasında neler yapacağımızı paylaşıyoruz. Türkiye'yi Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarına hazırlamak için örgütümüzle bu süreci hep beraber nasıl yürüteceğimizi konuşmak için bu toplantıları yapıyoruz. Sandık önümüze geldiğinde vatandaşın, belediyelerde yapmış olduğumuz hizmetleri takdir ederek daha yüksek bir oy oranıyla Cumhuriyet Halk Partisini iktidara getireceğini biliyoruz." diye konuştu.

Salıcı'nın konuşmasının ardından bazı CHP Parti Meclisi üyeleri, milletvekilleri, il başkanları, belediye başkanları ve parti yöneticilerinin katıldığı toplantı basına kapalı devam etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız