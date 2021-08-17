CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, Bitlis'te iş yerleri yıkılacak esnafı dinledi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Bitlis'te ıslah projesi kapsamında iş yerleri yıkılacak esnafın sıkıntı yaşadığını belirterek, "Millet İttifakı olarak iktidar olduğumuzda buradaki esnafa haklarını iade etmek boynumuzun borcu olsun." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Bitlis'te ıslah projesi kapsamında iş yerleri yıkılacak esnafın sıkıntı yaşadığını belirterek, "Millet İttifakı olarak iktidar olduğumuzda buradaki esnafa haklarını iade etmek boynumuzun borcu olsun." dedi.

CHP'nin Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ve Adana Milletvekili Ayhan Barut ile Bitlis'e gelen Ağbaba, İl Başkanı Kahraman Yardım ile "Bitlis Dere Üstü Islah Projesi" çerçevesinde iş yerleri yıkılacak esnafın sorunlarını dinledi.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Ağbaba, yıkılacak iş yerleriyle birlikte Ticaret ve Sanayi Odasının da kapısının söküldüğünü iddia etti.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün iş yerlerinin kapılarını zorla söktüğünü ileri süren Ağbaba, şöyle konuştu:

"Genel başkanımız iş yerlerinin yıkımı konusunu grup toplantısında konuştu. Yıkımın yürütmesinin durdurulması amacıyla başvurulan Van Bölge İdare Mahkemesi, esnafı haklı buldu. Valiliğin itirazının ardından durdurulma kararı kaldırılıyor. 16 Ağustos'ta dükkanlar yıkılmaya ve kapıları sökülmeye başlanıyor. İstinaf Mahkemesine yapılan başvuru sonuçlanmadan insanların yaşadıkları yerler, evleri ve dükkanları başlarına yıkılıyor. Danıştay'da da bir dava devam ediyor."

Elektrik firmasının borcu olmadığı halde esnafın elektriğini kestiğini öne süren Ağbaba, "Borcu yoksa esnafın elektriğini kesemezsin. Bunlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Elektrikler kesildiği için gıdalar bozulmuş. İnsanlar çek ve senetlerini ödeyemiyor. 10 bin kişinin mağdur edildiği söyleniyor. İlk seçimde Millet İttifakı olarak iktidar olduğumuzda buradaki esnafa haklarını iade etmek boynumuzun borcu olsun. Bu işi takip edeceğiz, Türkiye'nin gündemine bir kez daha taşıyacağız. Yapacağımız şey derdinizi paylaşmak, önünüze siper olmak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş