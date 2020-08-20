CHP Erdoğan'ın verdiği müjdeyi açıkladı CHP'li milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Zonguldak'ın 175 kilometre açığında doğalgaz rezervi bulunduğunu duyurdu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dün Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nın açılışında "Cuma günü hayallerimizi süsleyen bir müjdeyi inşallah milletimize vereceğiz. Yeni bir dönem açılacak" ifadelerinin ardından tüm Türkiye bu müjdenin ne olduğunu merak eder oldu. Siyasilerden üst üste gelen açıklamaların ardından Erdoğan'ın müjdesi hakkında bir değerlendirme de CHP'den geldi. CHP 27. Dönem Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, konu hakkında sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak Türkiye'nin Zonguldak açıklarında doğal gaz bulduğunu söyledi.

Yavuzyılmaz yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Karadeniz'de, Zonguldak'ın 175km açığında doğal gaz rezervi bulunmuştur. Üretim ve ticarileşmesi seneler alacak olsa bile, %95 dışa bağımlı olduğumuz bu enerji kaynağında üretime geçilecek olması sevindiricidir."

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma günü açıklayacağını söylediği müjde için, "İnşallah Cuma günü tüm milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı tahmin ediyor ve buna inanıyorum. Şu anda bu müjdenin hayalleri rüyası içindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına şimdiden inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.