CHP Ekonomi Masası, Zonguldak'ta

ZONGULDAK (DHA) - CHP'nin ekonomi politikalarını anlatmak, sivil toplum örgütlerinin talep ve önerilerini dinlemek için oluşturduğu 'CHP Ekonomi Masası', 26'ncı toplantısını Zonguldak'ta gerçekleştirdi. Türkiye'nin çok ciddi sıkıntıları olduğu kadar potansiyelinin de olduğunu ifade eden CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Eğer iyi yönetilirse bu ülke, bu potansiyeli her zaman harekete geçirmek mümkün ama maalesef bugün 11 yıl önce vaat edilen hedeflerin, 2023 hedeflerinin yarısını bile gerçekleştiremeyeceğimiz ortaya çıktı" dedi.

Türkiye'nin ve kentin ekonomik sorunları ile çözüm önerilerini görüşmek üzere Zonguldak'ta bulunan CHP Ekonomi Masası, bir otelin toplantı salonunda ticaret ve sanayi odaları başkanları ve kentin ekonomi paydaşlarıyla bir araya geldi. Toplantıya, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Enerji ve Altyapı Projelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, İstanbul Milletvekilleri Akif Hamzaçebi, Enis Berberoğlu, Gökhan Zeybek, Turan Aydoğan, İzmir Milletvekili Bedri Serter, Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ve Zonguldak Milletvekilleri Ünal Demirtaş ile Deniz Yavuzyılmaz katıldı. Toplantının basına açık bölümünde konuşan CHP Ekonomi Masası Başkanı Faik Öztrak, 'Buhranda durum raporu' konulu sunum yaptı. Öztrak, pandemi döneminde aşılanmayla birlikte buhran döneminden çıkmaya çalışıldığını söyledi. Türkiye'nin ekonomik krize pandemiyle birlikte girmediğini ifade eden Öztrak, şöyle dedi: