CHP'de 'Tanju Özcan' ve 'Alim Karaca' kararı ertelendi (2) - Haberler
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CHP'de 'Tanju Özcan' ve 'Alim Karaca' kararı ertelendi (2)

Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu - Haberler | Politika
CHP'de 'Tanju Özcan' ve 'Alim Karaca' kararı ertelendi (2)

MEHMET SEVİGEN İHRAÇ EDİLDİCHP'de Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) partiyi ve yönetimi katıldığı televizyon programlarında ve yazılı basında eleştiren eski CHP milletvekili Mehmet Sevigen'in partiden ihraç edilmesine karar verdi.

MEHMET SEVİGEN İHRAÇ EDİLDİ

CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) partiyi ve yönetimi katıldığı televizyon programlarında ve yazılı basında eleştiren eski CHP milletvekili Mehmet Sevigen'in partiden ihraç edilmesine karar verdi. Sevigen, geçen günlerde bir gazetede yer alan açıklamasında, "Kemal Bey'in kafası çok bulanık ve Atatürk Cumhuriyetinden öç almayı hedefliyor. Bu kadar yenilgiye rağmen Atatürk'ten fazla genel başkanlık yaptı" ifadelerini kullanmıştı.


Eski CHP Milletvekili Sevigen partisinden ihraç edildi

Eski CHP Milletvekili Sevigen partisinden ihraç edildi

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Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu - Son Dakika Haberleri

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