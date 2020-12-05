Chang'e 5 uzay aracı, Ay'a Çin bayrağı dikti
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Chang'e 5 uzay aracı, Ay'a Çin bayrağı dikti

05.12.2020 00:02 | Son Güncelleme: 05.12.2020 00:06
Chang'e 5 uzay aracı, Ay'a Çin bayrağı dikti

Çin Ulusal Uzay İdaresi tarafından geçtiğimiz günlerde uzaya fırlatılan Chang'e 5 uzay aracı, Ay'a Çin bayrağı dikti.

Çin Ulusal Uzay İdaresi tarafından geçtiğimiz günlerde uzaya fırlatılan Chang'e 5 uzay aracı, Ay'a Çin bayrağı dikti.

Çin Ulusal Uzay İdaresi, 24 Kasım'da Ay'dan numune toplaması için "Chang'e 5" adlı insansız uzay aracını fırlatmıştı. Uzay aracı 1 Aralık'ta Ay'ın 51.8 derece batı boylamı ve 43.1 derece kuzey enlemine başarılı şekilde iniş yapmıştı. Topladığı toprak örnekleriyle Dünya'ya gelmek üzere Ay'dan ayrılan Chang'e 5 uzay aracının, Ay'a 5 yıldızlı kırmızı Çin bayrağını diktiği bildirildi. Uzay aracının üzerindeki kamera tarafından çekilen ve Çin Ulusal Uzay İdaresi tarafından paylaşılan fotoğrafta, Ay'ın rüzgarsız yüzeyinde Çin bayrağının hareketsiz durduğu görüldü.

Uzay aracının topladığı örnekleri başarıyla getirmesi halinde Çin, ABD ve Sovyetler Birliği'nin ardından Ay'dan Dünya'ya örnek getiren 3. ülke unvanına sahip olacak. Chang'e 5'in söz konusu görevi ile birlikte Ay ve Güneş hakkında bilinmeyen hususların aydınlatılması planlanıyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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