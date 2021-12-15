Ceza yiyen taksiciden polise ve gazetecilere tepki: "Sanki mafya yakaladınız" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ceza yiyen taksiciden polise ve gazetecilere tepki: "Sanki mafya yakaladınız"

Ceza yiyen taksiciden polise ve gazetecilere tepki:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Fatih'te sivil trafik polislerinin gerçekleştirdiği denetimde taksimetre açmayan sürücülere ceza yağdı.

FATİH, İSTANBUL (İHA) - İstanbul Fatih'te sivil trafik polislerinin gerçekleştirdiği denetimde taksimetre açmayan sürücülere ceza yağdı. Polis ekiplerine ve gazetecilere tepki gösteren bir taksi sürücüsü, "Her saniyede taksimetre açamıyoruz. Unutabiliyoruz. Sanki mafya yakaladınız" dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri taksiler üzerindeki denetimlerini sürdürdü. Aksaray Metro İstasyonu önündeki denetim yapan sivil ekipler, kurallara uymayan taksicileri tespit etti. Denetimde emniyet kemeri takmayan 2 sürücüye 144 TL, taksimetre açmayan 3 taksi sürücüsüne ise 652 TL ceza kesildi. Cezai işlem uygulanan taksi sürücüleri kendilerini türlü bahanelerle savundu.

"Haksızlık yapılıyor"

Taksimetre açmamaktan cezai işlem uygulanan taksi sürücüsü,"500 metre geriden aldım. Yolcu bindi. 'Emniyet kemerini bağlayın' dedim. Taksimetre açtım. Ceza yazıyorlar. Kaç para yazdığını sordum. 30 lira yazdığını söyledi. Horhor'dan çıkıp gideceğim. Haksızlık yapılıyor. Aynı saniyede taksimetre basamıyorsun" dedi.

"Sanki mafya yakalamışsınız"

Emniyet kemerinin neden doğru şekilde takılı olmadığı üzerine konuşan taksi sürücüsü, "Duraktan almadım. Aşağı indim sigara içtim" diyerek kendini savundu. Kendisine soru soran gazetecileri alkışlayarak tepki gösteren, "Her saniyede taksimetre açamıyoruz. Unutabiliyoruz. Sanki mafya yakalamışsınız" diye konuştu.

Polis denetimini görünce taksimetre açan bir başka sürücü, "Aksaray alt geçitin orada taksimetreyi açtım. Yolcuyu da oradan aldım. Yolcu buradaki bir alışveriş merkezine gidecek. Ben 'Aksaray'dan aldım' diyorum. Sultanahmet'te otelde kaldığını söylüyorsa ben ne yapayım?" diye konuştu. - İSTANBUL

Ceza yiyen taksiciden polise ve gazetecilere tepki: Sanki mafya yakaladınız

Ceza yiyen taksiciden polise ve gazetecilere tepki: Sanki mafya yakaladınız

Ceza yiyen taksiciden polise ve gazetecilere tepki: Sanki mafya yakaladınız

Ceza yiyen taksiciden polise ve gazetecilere tepki: Sanki mafya yakaladınız

Konteynerle birlikte havalanan işçinin zor anları kameralarda

Konteynerle birlikte havalanan işçinin zor anları kameralarda

 Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel'in vasiyeti ortaya çıktı! İsteği üzerine annesinin mezarına gömülecek

Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel'in vasiyeti ortaya çıktı! İsteği üzerine annesinin mezarına gömülecek

 Son Dakika! İstanbul'da lüks sitenin asansöründe genç kadına tecavüz girişiminde bulunan sapık tutuklandı

Son Dakika! İstanbul'da lüks sitenin asansöründe genç kadına tecavüz girişiminde bulunan sapık tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title