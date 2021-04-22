Çevrimiçi seminerlere devam
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Çevrimiçi seminerlere devam

Çevrimiçi seminerlere devam
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Altındağ Belediyesi, online çevrimiçi maratonuna devam ediyor.

Altındağ Belediyesi, online çevrimiçi maratonuna devam ediyor. Altındağlı kadınlar bu sefer de "Pandemi sürecinde uzaktan eğitim ve teknoloji bağımlılığı" konulu seminerde bir araya geldi.

Altındağ Belediyesi'nin çevrimiçi platforma taşıdığı seminer çalışmaları, Altındağlı kadınlardan büyük ilgi görüyor. Altındağlı kadınlar "Pandemi sürecinde uzaktan eğitim ve teknoloji bağımlılığı" konulu seminere de büyük ilgi gösterdi. Uzman psikolojik danışman ve aile terapisti Yeter Akbıyık tarafından verilen çevrimiçi seminerde pandemi süreci, bu süreçte gerçekleştirilen uzaktan eğitim, çocukların okul yükü ve teknoloji bağımlılığı gibi konular ele alındı.

Sorunlara etkili çözümler arandı

Pandeminin herkesin hayatını farklı boyutlarda etkilediğini söyleyen uzman aile danışmanı Yeter Akbıyık, "Bu süreçte en fazla etkilenen grup çocuklarımız... Çocuklarımızın okullarından uzak kalması, uzaktan eğitim sürecine girmeleri bir takım sıkıntıları da beraberinde getirdi. Sürekli evde olan çocukların anne ve babaları ile iletişimleri de farklılaştı. Ebeveynler farklı bir yaşama uyumlanmaya ve bir çok sorunla mücadele etmeye başladılar. Pandeminin etkileri ile beraber evde çocukların ödev ve sorumlulukları da arttı. Teknolojiyi kullanmak zorunda olmaları, sınırları çizmekte zorlanmalarına da yol açtı ve maalesef yine, anne ve babalar için sorunlar oluştu" dedi.

"Bu online seminerde, karşılaşılan sorunlara çözüm bulmaya çalıştık" diyen Akbıyık, şunları kaydetti:

"Anne ve babalara çocuklara sorumluluk kazandırma, ödev sorumluluğu verme, anne ve baba tutumlarının sorumluluk kazandırmada etkisi, teknolojiyi olumlu kullanma, teknoloji kullanım süreleri ve dikkat edilmesi gereken diğer önemli hususlar hakkında bilgi verdik. Seminerimiz, çocukları geleceğe sağlam hazırlamak için yol gösteren bazı ip uçlarını içeriyordu. Katılımcılarımız sorular sordular, aktif bir biçimde katılım gösterdiler ve seminerden çok memnun ayrıldılar. Katılım gösteren herkese çok teşekkür ediyorum." - ANKARA

Çevrimiçi seminerlere devam
Çevrimiçi seminerlere devam
Çevrimiçi seminerlere devam
Çevrimiçi seminerlere devam

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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