Yılın ilk 10 ayında 216 milyon 803 bin 230 yolcu havalimanlarını kullandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yılın ilk 10 ayında direkt transit yolcular ile birlikte toplam 216 milyon 803 bin 230 yolcuya hizmet verildiğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, "Ocak-Ekim döneminde Türkiye nüfusunun 2,5 katından fazla yolcuya hizmet verdik" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün 2026 yılı Ekim ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini değerlendirdi. Söz konusu ayda yolcu ve çevre dostu havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 80 bin 479, dış hatlarda ise 90 bin 428 olduğunu kaydeden Bakan Uraloğlu, "Böylece toplam uçak trafiği üst geçişler ile birlikte 224 bin 958'e ulaştı" ifadelerini kullandı.

"Ekim ayında 23 milyon 646 bin 999 yolcuya hizmet verildi"

Bakan Uraloğlu, Ekim ayında Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiğinin 9 milyon 43 bin 935, dış hat yolcu trafiğinin ise 14 milyon 589 bin 627 olduğunu belirtti. Uraloğlu, "Ekim ayında havalimanlarımızda direkt transit yolcular ile birlikte toplam 23 milyon 646 bin 999 yolcuya hizmet verildi" dedi.

Uraloğlu, 2025 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında iç hat yolcu trafiğinde yüzde 1,8 artış gerçekleştiğini bildirdi.

Bakan Uraloğlu ayrıca, Ekim ayında havalimanları yük trafiğinin iç hatlarda 81 bin 906 ton, dış hatlarda 380 bin 846 ton olmak üzere toplam 462 bin 752 tona ulaştığını kaydetti. Uraloğlu, "Ekim ayında kargo, posta ve bagajdan oluşan yük trafiğimiz 462 bin 752 tona ulaştı" ifadelerini kullandı.

10 ayda hava yolu ile seyahat eden yolcu sayısı 216 milyonu geçti

Uraloğlu, Ocak-Ekim döneminde havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin iç hatlarda 837 bin 920, dış hatlarda 797 bin 2 olduğunu, böylece üst geçişler ile birlikte toplam uçak trafiğinin 2 milyon 79 bin 460'a ulaştığını kaydetti.

Türkiye geneli havalimanlarında iç hat yolcu trafiğinin 90 milyon 753 bin 635, dış hat yolcu trafiğinin ise 125 milyon 959 bin 231 olduğunu belirten Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam 216 milyon 803 bin 230 yolcuya hizmet verildi. Böylece yılın ilk 10 ayında Türkiye nüfusunun 2,5 katından fazla yolcuya hizmet verdik. 2025 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında direkt transit dahil toplam yolcu trafiğinde yüzde 2,5 artış oldu."

Uraloğlu ayrıca, "10 ayda havalimanları yük trafiği iç hatlarda 833 bin 685 ton, dış hatlarda 3 milyon 753 bin 887 ton olmak üzere toplam 4 milyon 587 bin 572 tona ulaştı. Geçen yılın Ocak-Ekim dönemi ile kıyaslandığında toplam yük trafiği yüzde 1,3 arttı" dedi.

İstanbul Havalimanı 71 milyon 969 bin 568 yolcuya hizmet verdi

Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda Ekim ayında uçak trafiğinin iç hatlarda 9 bin 690, dış hatlarda 37 bin 307 olmak üzere toplam 46 bin 997'ye ulaştığını ifade etti. Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda iç hatlarda 1 milyon 437 bin 823, dış hatlarda 6 milyon 28 bin 876 olmak üzere toplam 7 milyon 466 bin 699 yolcuya hizmet verildiğini kaydetti.

Ocak-Ekim döneminde ise İstanbul Havalimanı'nda iç hatlarda 103 bin 367, dış hatlarda 358 bin 183 olmak üzere toplam 461 bin 550 uçak trafiği gerçekleştiğini anlatan Uraloğlu, "İç hatlarda 15 milyon 3 bin 545, dış hatlarda 56 milyon 966 bin 23 olmak üzere toplam 71 milyon 969 bin 568 yolcu trafiği gerçekleşti" dedi.

Sabiha Gökçen'de 42 milyon 638 bin 575 yolcuya hizmet verildi

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nın uçak ve yolcu trafiği hakkında da bilgi veren Uraloğlu, "Ekim ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 10 bin 898, dış hatlarda 15 bin 70 olmak üzere toplam 25 bin 968 olarak gerçekleşti. Yolcu trafiği ise iç hatlarda 2 milyon 26 bin 612, dış hatlarda 2 milyon 663 bin 126 olmak üzere toplam 4 milyon 689 bin 738 oldu" dedi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda on aylık süreçte iç hatlarda 106 bin 835, dış hatlarda 134 bin 517 olmak üzere toplam 241 bin 352 uçak trafiği gerçekleştiğini ifade eden Uraloğlu, iç hatlarda 19 milyon 492 bin 444, dış hatlarda 23 milyon 146 bin 131 olmak üzere toplam 42 milyon 638 bin 575 yolcuya hizmet verildiğini açıkladı.

Uraloğlu ayrıca, genel havacılık faaliyetlerinin devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Ekim ayında bin 956, on aylık dönemde ise 21 bin 979 uçak trafiği gerçekleştiğini bildirdi.

Turizm merkezleri 10 ayda 56 milyon 636 bin 785 yolcu ağırladı

Bakan Uraloğlu, dış hat trafiğinin yoğun olduğu turizm merkezlerindeki havalimanlarında hizmet sunulan yolcu sayısının on ayda iç hatlarda 18 milyon 136 bin 949, dış hatlarda 38 milyon 499 bin 836 olmak üzere toplam 56 milyon 636 bin 785'e ulaştığını kaydetti. İç hatlarda 134 bin 168, dış hatlarda 237 bin 657 olmak üzere toplam 371 bin 825 uçak trafiği gerçekleştiğini ifade eden Bakan Uraloğlu sözlerine şu şekilde devam etti:

"10 aylık dönemde İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda 11 milyon 477 bin 24 yolcuya hizmet verildi. Antalya Havalimanı'nda 34 milyon 837 bin 605; Muğla Dalaman Havalimanı'nda 5 milyon 184 bin 122 yolcu trafiği gerçekleşti. Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nda ise 4 milyon 315 bin 889 yolcuya hizmet verilirken Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda 822 bin 145 yolcu trafiği gerçekleşti."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı